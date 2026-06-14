Procesan a nueve ex policías de Veracruz por secuestro y tortura

CDMX.- Nueve ex policías de Veracruz fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el secuestro y tortura de cinco personas en 2023, informó la Fiscalía General de la República (FGR). Los imputados, identificados como Jorge “N”, Artemio “N”, Sergio “N”, Jesús “N”, Yadira “N”, Aarón “N”, Yael “N”, Conrado “N” y Lino “N”, habrían participado en distintos hechos ocurridos entre julio y septiembre de ese año.

Al informar la semana pasada sobre la captura de ocho de los ex uniformados, el Gabinete de Seguridad detalló que uno de los casos ocurrió en julio de 2023 en la colonia Siphe Ánimas, en Xalapa, donde dos personas fueron interceptadas por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública afuera de un Oxxo ubicado en una gasolinera. Las víctimas fueron privadas de la libertad y liberadas hasta el día siguiente.

LUGARES EN QUE FUERON DETENIDOS Los presuntos responsables fueron detenidos en distintos municipios de Veracruz, entre ellos Cuitláhuac, Jilotepec, Xalapa, el puerto de Veracruz y Naolinco de Victoria. Posteriormente fueron puestos a disposición de un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz. La Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, dependiente de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, obtuvo la vinculación a proceso por los delitos de secuestro agravado y tortura.

Además, el juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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