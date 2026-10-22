¿Cómo operaba ‘Resistencia’?... la empresa con la que supuestamente Edson Álvarez vendía certificados de COVID-19 para benefició de famosos

De acuerdo con declaraciones publicadas por TVNotas, López Ordóñez señaló al jugador, a Jonathan Toache Bedolla y a la médica Diana Magaña como supuestos participantes en una operación que habría utilizado una plataforma llamada Resistencia para generar documentos con códigos QR.

El futbolista mexicano Edson Álvarez enfrenta nuevas acusaciones de su exproductor audiovisual, Juan José López Ordóñez, quien lo relacionó presuntamente con una red dedicada a emitir certificados de vacunación contra COVID-19 sin que los solicitantes necesariamente recibieran las dosis.

Según el testimonio, estos certificados habrían servido para acreditar requisitos sanitarios solicitados durante viajes internacionales en la pandemia. Sin embargo, los señalamientos corresponden a acusaciones que requieren pruebas y no constituyen, por sí mismos, una demostración de responsabilidad penal.

¿CÓMO HABRÍA OPERADO LA EMPRESA?

López Ordóñez aseguró que los interesados proporcionaban sus datos personales para obtener documentos con información relacionada con la vacunación, como el nombre del biológico, el número de lote y el lugar de aplicación.

“Se enviaban los datos del interesado a la plataforma, y estos hackeaban el número de lote, el nombre de la vacuna y el lugar de expedición”, relató el productor a TVNotas.

De acuerdo con su versión, las operaciones se realizaban desde oficinas ubicadas en Polanco, Ciudad de México. También afirmó que la supuesta red habría expedido más de 27 mil certificados, con un precio de 500 dólares por documento.

Si esas cifras fueran correctas, el volumen de operaciones representaría ingresos superiores a 13 millones de dólares. No obstante, esa cantidad se desprende de las declaraciones del denunciante y no debe interpretarse como un monto acreditado mediante registros financieros públicos.

¿QUÉ FAMOSOS FUERON MENCIONADOS?

En la entrevista, López Ordóñez mencionó a distintas personalidades que, según su relato, habrían adquirido certificados mediante la plataforma. Entre los nombres difundidos aparecen Montserrat Oliver, Yolanda Andrade, Natalia Lafourcade, Jay de la Cueva, Alfredo Adame, Héctor Bonilla, Osvaldo Benavides, Esmeralda Pimentel, Michel Franco y Karina Velasco.

La aparición de estos nombres en las declaraciones no demuestra que las personas mencionadas hayan comprado documentos irregulares, participado en la supuesta operación o evitado vacunarse. Para establecerlo se necesitarían evidencias verificables sobre cada caso.

Hasta la información proporcionada en el reporte original, no se habían presentado públicamente comprobantes verificables de esas supuestas transacciones ni resoluciones judiciales que acreditaran las acusaciones contra las celebridades señaladas.

EL CONFLICTO ENTRE EDSON ÁLVAREZ Y SU EXPRODUCTOR

Las declaraciones se producen en medio de una disputa entre el futbolista y López Ordóñez, quien trabajó en un documental sobre la vida profesional y personal del jugador entre 2022 y 2024.

El productor sostiene que existe un adeudo de 3.5 millones de pesos relacionado con ese proyecto, que habría quedado inconcluso. También denunció haber sufrido un secuestro en noviembre de 2024, presuntamente vinculado con sus reclamaciones económicas.

El abogado del productor, Gerardo Rincón, afirmó que existen carpetas de investigación por presunto fraude y secuestro ante la Fiscalía capitalina. La existencia de investigaciones, sin embargo, no equivale a una sentencia ni acredita automáticamente los hechos denunciados.

¿QUÉ HA RESPONDIDO EL FUTBOLISTA?

Edson Álvarez rechazó anteriormente los señalamientos de su exproductor y defendió su postura mediante un pronunciamiento público.

“Las acusaciones serias se sostienen con pruebas ante las instancias correspondientes, no mediante declaraciones en medios”, expresó el futbolista el 10 de septiembre.

También informó que su equipo jurídico analizaba posibles acciones legales para defender su reputación.