Edson Álvarez, envuelto en grave acusación por presunto secuestro y adeudo millonario

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    Edson Álvarez, envuelto en grave acusación por presunto secuestro y adeudo millonario
    El productor Juan José López Ordóñez señala al futbolista y a integrantes de su entonces familia política por el supuesto secuestro ocurrido en 2024 FOTO: GETTY IMAGES

El productor Juan José López Ordóñez señala al futbolista y a su entonces familia política; El conflicto tendría como origen un documental y la disputa por un inmueble

El futbolista mexicano Edson Álvarez se encuentra en medio de una fuerte controversia extradeportiva, luego de que el productor audiovisual Juan José López Ordóñez lo señalara públicamente por su presunta relación con un caso de privación ilegal de la libertad ocurrido en noviembre de 2024.

El señalamiento fue difundido este martes por TVNotas, a partir de una entrevista en la que el productor también involucró a integrantes de la entonces familia política del mediocampista. Hasta ahora no existe una resolución judicial que determine responsabilidad de Álvarez en los hechos.

De acuerdo con la versión de López Ordóñez, el origen del conflicto se remonta a 2022, cuando comenzó a trabajar en un documental sobre la vida y trayectoria del jugador, alrededor del Mundial de Qatar.

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El productor asegura que la realización se prolongó durante aproximadamente dos años, con grabaciones de aspectos deportivos y familiares de Álvarez, y que se pactó un pago de 3.5 millones de pesos por el proyecto. Según su relato, el material estaba pensado para ser comercializado posteriormente en alguna plataforma de streaming.

El problema habría escalado en 2024, cuando López Ordóñez intentó cobrar el dinero que, asegura, se le adeudaba. Paralelamente, sostuvo que mantenía una disputa relacionada con un inmueble ubicado en la colonia San Rafael de la Ciudad de México, cuyo valor estimó en 30 millones de pesos. El productor responsabilizó principalmente a Jessi Jonathan Toache Bedolla, padre de la expareja de Álvarez, Sofía Toache, de estar detrás del conflicto.

CÓMO FUE EL SUPUESTO SECUESTRO

El episodio más delicado, según el testimonio del productor, ocurrió el 3 de noviembre de 2024. López Ordóñez afirmó que fue interceptado mientras circulaba en su automóvil en la zona de Moliere y Homero, en la Ciudad de México, donde, según su versión, dos mujeres lo obligaron a subir a otro vehículo, lo amenazaron con armas y lo mantuvieron privado de su libertad durante varias horas. También aseguró que fue trasladado en dirección a Chalco y que recibió amenazas de muerte.

El productor sostiene que logró recuperar su libertad cuando el vehículo se detuvo cerca de Viaducto y Tlalpan y algunas personas comenzaron a observar y grabar lo que sucedía.

De acuerdo con su relato, los presuntos agresores huyeron y posteriormente él fue trasladado al Ministerio Público de Lomas de Chapultepec, donde afirmó haber presentado una denuncia y señalado a integrantes del entorno de Álvarez. También asegura que después del incidente continuó recibiendo amenazas y que tuvo que cambiar de domicilio.

EL ENTORNO DE EDSON PREPARA RESPUESTA

La acusación ha colocado al seleccionado mexicano en el centro de una polémica de gran magnitud, pero existen matices importantes. El propio productor ha señalado a Álvarez por una presunta complicidad o conocimiento de los hechos, no por haber participado físicamente en el supuesto secuestro. Además, las acusaciones provienen de su testimonio y no equivalen a una responsabilidad penal acreditada.

De hecho, información publicada por RÉCORD señala que Edson Álvarez y su entorno se deslindan de las acusaciones y preparan un comunicado para aclarar tanto el supuesto adeudo como el señalamiento relacionado con el secuestro. Según esa versión, el conflicto habría surgido entre López Ordóñez y el padre de la entonces pareja del futbolista, y no por un encargo directo del jugador.

Por ahora, el caso permanece rodeado de acusaciones y versiones contrapuestas. La eventual postura oficial de Edson Álvarez y el desarrollo de la investigación serán claves para determinar qué ocurrió realmente y cuál es la responsabilidad de las personas mencionadas.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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