Comparecen ante la FGR vicefiscal y alcalde de Culiacán por investigación de EU sobre narcotráfico

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    Comparecen ante la FGR vicefiscal y alcalde de Culiacán por investigación de EU sobre narcotráfico
    Funcionarios de Sinaloa acuden a declarar ante la FGR tras acusaciones de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico. VANGAURDIA

Vicefiscal y exalcalde de Culiacán comparecen ante la FGR en Sinaloa tras citatorios relacionados con acusaciones de EU

Durante la tarde de este lunes comenzaron las comparecencias ante la Fiscalía General de la República (FGR) de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados en un expediente judicial del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con información confirmada por Infobae México, el primero en acudir a las oficinas de la FGR en Sinaloa fue Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia. Posteriormente, también se presentó el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Las comparecencias ocurren luego de que autoridades mexicanas informaran sobre citatorios dirigidos a diez funcionarios y exfuncionarios mencionados en una investigación abierta en Estados Unidos relacionada con presuntos nexos con organizaciones criminales en Sinaloa.

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DAMÁSO CASTRO ZAAVEDRA COMPARECE ANTE AUTORIDADES FEDERALES

Al salir de las instalaciones de la FGR, Dámaso Castro Zaavedra ofreció declaraciones a medios de comunicación, donde rechazó las acusaciones emitidas en Estados Unidos y aseguró que atenderá los requerimientos de las autoridades mexicanas.

“Nos citaron y atendemos la situación (...) Confiamos en las instituciones, en el trabajo de investigación y en el esclarecimiento. Vamos a confiar en la integración de las investigaciones que están realizando”, declaró.

El exfuncionario evitó precisar si acudió en calidad de testigo o bajo alguna otra figura procesal, argumentando que no podía abundar en detalles debido a la integración de la carpeta de investigación.

Asimismo, señaló que desconoce si retomará próximamente su cargo como vicefiscal, ya que esperará el desarrollo de las investigaciones antes de tomar una determinación.

JUAN DE DIOS GÁMEZ ACUDIÓ SIN EMITIR DECLARACIONES

Otro de los funcionarios que acudió a declarar fue Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán con licencia.

De acuerdo con reportes, el exfuncionario salió de las instalaciones federales alrededor de las 10:00 horas a bordo de una camioneta y evitó brindar declaraciones a los medios de comunicación presentes.

Previo a su comparecencia, Gámez Mendívil había señalado públicamente que atendería el citatorio emitido por la FGR con “absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad”.

DOS EXFUNCIONARIOS SE ENTREGARON A AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS

Aunque la FGR emitió citatorios para diez personas señaladas en el expediente estadounidense, dos de los involucrados ya no acudirán a declarar en México debido a que se entregaron previamente a autoridades de Estados Unidos tras conocerse solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

Uno de ellos es Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó el pasado 11 de mayo en la garita de Nogales, Arizona, después de salir de México desde Hermosillo, Sonora.

También se reportó la entrega de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa. De acuerdo con reportes, el exfuncionario se presentó ante autoridades estadounidenses en Nueva York, aunque inicialmente algunas versiones señalaban que se encontraba en un consulado de ese país en Europa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-cita-a-comparecer-a-ruben-rocha-moya-tras-ser-acusado-por-eu-de-tener-vinculos-con-los-chapitos-CD20897173

CONTINÚAN PENDIENTES MÁS COMPARECENCIAS

En las próximas horas podrían acudir ante la FGR otros funcionarios y exfuncionarios incluidos en el expediente estadounidense.

Entre las personas señaladas se encuentran Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la FGR en Sinaloa; y José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal.

Las investigaciones continúan mientras autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen abiertos los procesos relacionados con las acusaciones dadas a conocer en semanas recientes.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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