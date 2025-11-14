Con Taruk el primer autobús eléctrico, México impulsa su soberanía tecnológica

México
/ 14 noviembre 2025
    Con Taruk el primer autobús eléctrico, México impulsa su soberanía tecnológica
    El director general de Megaflux, Roberto Gottfried, junto a un autobús eléctrico Taruk durante la Expo Transporte ANPACT 2025 en Guadalajara, Jalisco. Foto: EFE/Francisco Guasco

Una primera versión de este camión ya circuló por 12 ciudades del país y MegaFlux, la empresa que lo desarrolló está en negociaciones para colocar 800 unidades en 18 ciudades en los próximos 10 meses

GUADALAJARA- Con Taruk, un vehículo que fue desarrollado y fabricado totalmente en el país por una empresa mexicana y que fue presentado en la Expo Transporte ANPACT 2025, en Guadalajara, se ha convertido en la apuesta de México por la sostenibilidad y la independencia tecnológica.

Teniendo en cuenta la eventual desaparición de los autobuses urbanos que circulan usando diésel en el país, poder contar con un vehículo con cero emisiones y energía limpia le da a México la oportunidad de ya no depender de otros proveedores para contar una flota renovada, explicó a la Agencia de Noticias EFE Roberto Gottfried, quien es el director general de MegaFlux, empresa desarrolladora del autobús.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce a Taruk, el primer autobús eléctrico fabricado en México

Tiene un altísimo nivel, vamos a decir, de soberanía este autobús porque en gran medida no depende de que podamos traer algo de fuera o que nos vendan un componente para poderlo ensamblar y construir”, explicó Gottfried a EFE.

El director general de MegaFlux detalló que el autobús que fue bautizado como Taruk, que significa correcaminos en la lengua indígena yaqui, fue construido con patentes nacionales, además de que todos sus componentes son fabricado en México, así como el software, las licencias y la ingeniería que lo gestiona son propiedad de la empresa mexicana que lo desarrolló.

$!México apuesta por la sostenibilidad y la independencia tecnológica con el autobús eléctrico Taruk, un vehículo desarrollado y fabricado totalmente en el país.
México apuesta por la sostenibilidad y la independencia tecnológica con el autobús eléctrico Taruk, un vehículo desarrollado y fabricado totalmente en el país. Foto: EFE/Francisco Guasco

Por lo que, prosigue Gottfried “que sea autogestionado, que sea un tema decidido por mexicanos fabricado por mexicanos, pensando en el bien de otros mexicanos y entender que atender el bienestar de la población mexicana es un gran negocio y es un gran motor de economía”.

UN TRANSPORTE PÚBLICO QUE PROPORCIONA AUTONOMÍA ENERGÉTICA

Este autobús tiene la capacidad de poder circular tanto en ciudades como en zonas costeras y cuenta con aire acondicionado y energía limpia con cero emisiones en rutas en las que haya un alto kilometraje del transporte público con hasta por 350 kilómetros diarios de autonomía energética, lo que equivalentes a una jornada típica.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum presenta ‘Olinia’... auto eléctrico que costará entre 90 mil y 150 mil pesos

Está equipado para climas cálidos, tiene un aire acondicionado central y se hicieron unas cuantas adecuaciones ya que estos van a operar en ambientes salinos. Tiene la misma batería de 287 kilowatts, 350 kilómetros de autonomía sin aire, con aire 250 kilómetros si está prendido más de 12 horas el aire acondicionado”, precisó el director general de MegaFlux.

Así mismo, detalla Gottfried que ‘Taruk’ puede transportar a 60 personas, y además está adaptado para personas con discapacidad y es capaz de mantener su autonomía energética cuando exista una alta demanda con hasta un centenar de pasajeros, también es más barato que uno de diésel.

La viabilidad de este autobús proviene de su bajo costo de operación. En más de 40,000 kilómetros rodados con el primer Taruk lo que vimos es que el costo operativo es entre siete y ocho y medio veces más bajo que el de diésel”, describió el el director general de MegaFlux.

$!En Toluca iniciaron las pruebas de Taruk, primer autobús eléctrico 100 % mexicano que recorrerá la ruta Toluca-Tenango de la empresa TEO.
En Toluca iniciaron las pruebas de Taruk, primer autobús eléctrico 100 % mexicano que recorrerá la ruta Toluca-Tenango de la empresa TEO. Foto: Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar

Una primera versión de este camión ya circuló por 12 ciudades del país y MegaFlux está en negociaciones para colocar 800 unidades en 18 ciudades en los próximos 10 meses

Así también, Gottfried dio a conocer que en breve iniciarán a operar 66 unidades en Chetumal, Quintana Roo, en donde además las autoridades van a crear una estación de carga con paneles fotovoltáicos, con baterías de almacenamiento para comenzar un sistema de energía limpio que sea capaz de incidir en la economía local.

En este sentido, el cambio a la electricidad ataja el problema de la contaminación que es generada por flotas de autobuses que ya están obsoletos que tienen una edad promedio de 18 años y la constante quema de diésel que a corto plazo tendrá que ser sustituido.

México y Brasil van a pasar leyes para que después de 2040 se prohíba la venta de vehículos de diésel, entonces, es extremadamente relevante. (...) La electricidad se hace. Es una oportunidad de inversión para alguien que quiere suministrar electricidad a un sistema de transporte”, Gottfried.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Temas


Camiones
Innovación Tecnológica
Movilidad

Localizaciones


México

true

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades y directivos de la iniciativa privada realizaron este doble anuncio que fortalece la conectividad área de la localidad.

Saltillo: refuerzan conectividad aérea con vuelo a Cancún y modernización del aeropuerto Plan de Guadalupe
Con el fallo de la Corte, el SAT quedó facultado para exigir de inmediato el pago de los adeudos fiscales de Grupo Salinas y, de ser necesario, proceder al embargo de bienes para cubrir el monto.

‘Tío Richie’: a pagar en abonos ‘chiquitos’ 47 mil 407 millones
Los casos de VIH en la entidad se han disparado drásticamente en más de mil por ciento.

Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Suprema Corte desechó siete recursos promovidos por Grupo Salinas, al no corresponder a su competencia.

Sheinbaum: Si Salinas paga, se resuelve el asunto; si no, Hacienda procederá
Claudia Sheinbaum anunció que la propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales podría presentarse este mismo mes y reiteró que el cambio será resultado de consenso entre trabajadores y empresarios

Jornada de 40 horas... Sheinbaum espera que este mes se presente la propuesta

Coahuila recibirá un tren de pavimentación en diciembre de 2025 como parte del programa federal para modernizar carreteras.

Llegará tren de Pavimentación a Coahuila; iniciará en diciembre de 2025
El aeropuerto de Saltillo entrará en una fase de ampliación y modernización que busca aumentar rutas, recibir más pasajeros y fortalecer la conectividad regional ante la creciente demanda aérea.

Modernización del aeropuerto impulsará a Saltillo rumbo al mundial: Javier Díaz
Expertos afirman que el Antropoceno ya comenzó. El impacto humano supera a la biomasa del planeta y altera clima, océanos y ecosistemas. Conoce las evidencias y riesgos de esta nueva era geológica.

El Antropoceno ya comenzó... alertan los científicos por nueva era en la historia de la Tierra