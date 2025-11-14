Con Taruk el primer autobús eléctrico, México impulsa su soberanía tecnológica

GUADALAJARA- Con Taruk, un vehículo que fue desarrollado y fabricado totalmente en el país por una empresa mexicana y que fue presentado en la Expo Transporte ANPACT 2025, en Guadalajara, se ha convertido en la apuesta de México por la sostenibilidad y la independencia tecnológica. Teniendo en cuenta la eventual desaparición de los autobuses urbanos que circulan usando diésel en el país, poder contar con un vehículo con cero emisiones y energía limpia le da a México la oportunidad de ya no depender de otros proveedores para contar una flota renovada, explicó a la Agencia de Noticias EFE Roberto Gottfried, quien es el director general de MegaFlux, empresa desarrolladora del autobús. TE PUEDE INTERESAR: Conoce a Taruk, el primer autobús eléctrico fabricado en México “Tiene un altísimo nivel, vamos a decir, de soberanía este autobús porque en gran medida no depende de que podamos traer algo de fuera o que nos vendan un componente para poderlo ensamblar y construir”, explicó Gottfried a EFE. El director general de MegaFlux detalló que el autobús que fue bautizado como Taruk, que significa correcaminos en la lengua indígena yaqui, fue construido con patentes nacionales, además de que todos sus componentes son fabricado en México, así como el software, las licencias y la ingeniería que lo gestiona son propiedad de la empresa mexicana que lo desarrolló.

Por lo que, prosigue Gottfried “que sea autogestionado, que sea un tema decidido por mexicanos fabricado por mexicanos, pensando en el bien de otros mexicanos y entender que atender el bienestar de la población mexicana es un gran negocio y es un gran motor de economía”. UN TRANSPORTE PÚBLICO QUE PROPORCIONA AUTONOMÍA ENERGÉTICA Este autobús tiene la capacidad de poder circular tanto en ciudades como en zonas costeras y cuenta con aire acondicionado y energía limpia con cero emisiones en rutas en las que haya un alto kilometraje del transporte público con hasta por 350 kilómetros diarios de autonomía energética, lo que equivalentes a una jornada típica. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum presenta ‘Olinia’... auto eléctrico que costará entre 90 mil y 150 mil pesos “Está equipado para climas cálidos, tiene un aire acondicionado central y se hicieron unas cuantas adecuaciones ya que estos van a operar en ambientes salinos. Tiene la misma batería de 287 kilowatts, 350 kilómetros de autonomía sin aire, con aire 250 kilómetros si está prendido más de 12 horas el aire acondicionado”, precisó el director general de MegaFlux. Así mismo, detalla Gottfried que ‘Taruk’ puede transportar a 60 personas, y además está adaptado para personas con discapacidad y es capaz de mantener su autonomía energética cuando exista una alta demanda con hasta un centenar de pasajeros, también es más barato que uno de diésel. “La viabilidad de este autobús proviene de su bajo costo de operación. En más de 40,000 kilómetros rodados con el primer Taruk lo que vimos es que el costo operativo es entre siete y ocho y medio veces más bajo que el de diésel”, describió el el director general de MegaFlux.

Una primera versión de este camión ya circuló por 12 ciudades del país y MegaFlux está en negociaciones para colocar 800 unidades en 18 ciudades en los próximos 10 meses