Concede CDMX contrato de 1,377 mdp a empresa china demandada por incumplimiento en Metro

Los trenes comprados a CRRC Zhuzhou Locomotive para el Tren Ligero, por un monto de mil 377 millones de pesos, no han sido entregados en su totalidad, no fueron puestos a prueba debido a las premuras por inaugurar las obras de remodelación antes del Mundial y han presentado fallas constantes en el servicio.

El Gobierno de la Ciudad de México asignó la adquisición de 17 vehículos para el Tren Ligero a una empresa china que el Metro demandó previamente por incumplimiento de contrato.

“El proveedor realizará entregas parciales a partir de marzo de 2026, a fin de cumplir con la entrega total antes de los 14 meses posteriores a la firma del presente contrato” , señala el acta firmada por el Sistema de Transportes Eléctricos (STE) con la empresa china el 16 de junio de 2025; por lo tanto, la totalidad de lostrenes debería estar disponible a mediados de agosto de este año. No obstante, solo los dos primeros convoyes, recibidos el 9 de febrero, pasaron por las pruebas requeridas antes de circular con pasajeros a bordo.

En 2025, CRRC fue la única empresa que participó en la licitación del Tren Ligero y no ofreció rebajas en el precio de las unidades, a diferencia de lo que sucedió en 2022 en otra contratación donde también participaron firmas como CAF, Alstom, Hidromex y Productos y Servicios del Centro.

CRRC —compañía que estuvo involucrada con Grupo Higa para construir el tren México-Querétaro en el sexenio de Enrique Peña Nieto , proyecto que fue cancelado tras el escándalo de la “Casa Blanca”— fue demandada por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro debido al incumplimiento de contrato en la remodelación de la Línea 1.

El caso se somete actualmente a la mediación de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, cuyo procedimiento administrador se tramita desde enero de 2025. El Metro reclama mil 523 millones de pesos como penalización por los retrasos en los trabajos de la Línea 1; Sin embargo, el litigio en México lo perdió el Metro el 14 de enero de 2026, cuando un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó un amparo definitivo a la CRRC.

Fuentes del sector ferroviario aseguraron que CRRC está negociando pagar la penalidad del incumplimiento con el STC mediante la entrega de más trenes, los cuales se destinarían a la Línea 2 del Metro.

En el contexto del conflicto con el Metro, la empresa mexicana Grupo ISI, subcontratada por CRRC para los trabajos de reconfiguración de los Talleres de Zaragoza de la Línea 1, reclamó la falta de pago por parte de la firma china.