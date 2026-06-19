Anula Trife 110 mil afiliaciones de Morena hechas en la gestión de ‘Andy’ López

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) invalidó el pasado miércoles 110 mil afiliaciones de Morena por no contar con el formato impreso con firma autógrafa y fotografía del militante. Antes, el Instituto Nacional Electoral (INE) también había desconocido este tipo de registros.

Durante un año, la Secretaría de Organización de Morena, encabezada entonces por Andrés Manuel López Beltrán, afilió a más de 12 millones de personas a través de una aplicación digital sin que ese método estuviera regulado en sus documentos internos. Hasta ahora, ninguna de las autoridades electorales se ha pronunciado sobre la legalidad de la totalidad de estas firmas.

En este contexto, el Consejo General del INE avalará hoy reformas a los estatutos de Morena para darle luz verde a su plan de afiliaciones digitales, sin que esto implica un aval a los millones de militantes ya inscritos al partido mediante este esquema.

De acuerdo con fuentes electorales, una revisión a la totalidad de las afiliaciones de un partido solo es procedente cuando una persona se queja por una incorporación indebida o cuando existen denuncias por anomalías.

En un acuerdo aprobado el pasado 31 de marzo, el INE señaló que la aplicación móvil utilizada por Morena no contaba con su autorización. Este instrumento recopila la clave de elector, el nombre completo, el número telefónico, una firma —de la cual no se advierte que sea autógrafa— y una fotografía del anverso y reverso de la credencial para votar.