Anula Trife 110 mil afiliaciones de Morena hechas en la gestión de ‘Andy’ López

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México
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    Anula Trife 110 mil afiliaciones de Morena hechas en la gestión de ‘Andy’ López
    Dichas afiliaciones fueron recolectadas mediante una aplicación digital no autorizada, careciendo del formato impreso con firma autógrafa y fotografía real del ciudadano que exige la ley. ARCHIVO

El Tribunal Electoral anuló 110 mil afiliaciones de Morena hechas por app; el INE advierte que el método digital carece de validez legal

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) invalidó el pasado miércoles 110 mil afiliaciones de Morena por no contar con el formato impreso con firma autógrafa y fotografía del militante. Antes, el Instituto Nacional Electoral (INE) también había desconocido este tipo de registros.

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Durante un año, la Secretaría de Organización de Morena, encabezada entonces por Andrés Manuel López Beltrán, afilió a más de 12 millones de personas a través de una aplicación digital sin que ese método estuviera regulado en sus documentos internos. Hasta ahora, ninguna de las autoridades electorales se ha pronunciado sobre la legalidad de la totalidad de estas firmas.

En este contexto, el Consejo General del INE avalará hoy reformas a los estatutos de Morena para darle luz verde a su plan de afiliaciones digitales, sin que esto implica un aval a los millones de militantes ya inscritos al partido mediante este esquema.

De acuerdo con fuentes electorales, una revisión a la totalidad de las afiliaciones de un partido solo es procedente cuando una persona se queja por una incorporación indebida o cuando existen denuncias por anomalías.

En un acuerdo aprobado el pasado 31 de marzo, el INE señaló que la aplicación móvil utilizada por Morena no contaba con su autorización. Este instrumento recopila la clave de elector, el nombre completo, el número telefónico, una firma —de la cual no se advierte que sea autógrafa— y una fotografía del anverso y reverso de la credencial para votar.

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Para que el INE dé por válida una afiliación, el partido debe presentar un formato original impreso con la firma autógrafa y una fotografía de la persona viva, no de la credencial de elector , como lo hace el método actual de Morena. Por ello, advirtió que si un instituto político no entrega dicha documentación, el método “carece de las medidas necesarias que permitan a esta autoridad garantizar la autenticidad de una afiliación”.

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