Inversión de 2 mil 387 mdp en Tren Ligero no impide fallas en pleno Mundial 2026

Desde su reinauguración el pasado 11 de mayo, el tren ha suspendido su servicio por lo menos seis veces, incluso durante los dos días de partidos en el Estadio Azteca, lo que impacta directamente en la movilidad de la zona sur de la Ciudad de México.

El Gobierno de Clara Brugada invirtió 2 mil 387 millones de pesos para la modernización del Tren Ligero como una obra prioritaria; sin embargo, las fallas recurrentes se han convertido en un dolor de cabeza.

La falla más reciente ocurrió ayer por la mañana, horas antes del encuentro entre Colombia y Uzbekistán, a causa de una catenaria rota, según informó el Sistema de Transportes Eléctricos (STE). Debido a esto, los pasajeros fueron evacuados en la estación Tepepan y tuvieron que caminar por la zona de vías.

Asimismo, el 11 de junio, después de transportar a los asistentes al partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica, el tren dejó de funcionar tras ser vandalizado por integrantes de la CNTE y manifestantes que arrojaron rejas, cercas y tarimas a las vías. Un día después, las vías se inundaron en el tramo de Huipulco a Nezahualpilli, y el 16 de junio se reportó una avería en una subestación eléctrica cerca de la estación Vergel.

La inversión total incluyó mil 377 millones de pesos —aportados por el Fondo Mixto de Promoción Turística (Fomix), provenientes de la recaudación del Impuesto Sobre Hospedaje— para la compra de 17 trenes a CRRC, la empresa de origen chino que también estuvo a carga de la reconstrucción de la Línea 1 del Metro. Estos nuevos trenes están decorados con la imagen del ajolote, un símbolo que ha defendido la administración de Brugada.

En octubre de 2023, el STE convocó a una licitación para el mantenimiento mayor de la catenaria —el conjunto de cables aéreos y estructuras de soporte que transmiten energía eléctrica a los convoyes—. Se requerirían múltiples trabajos altamente especializados para corregir defectos mediante la instalación de nuevos cables portadores, ajustes de hilos de contacto, tensores y fibras, así como el mejoramiento de la conductividad eléctrica. Las bases del concurso mencionaban que el monto del contrato sería de alrededor de 29 millones de pesos; Sin embargo, el STE nunca publicó el resultado de la licitación ni aclaró si se adjudicó el contrato.

Trabajadores del STE explicaron que, para reducir las aglomeraciones, en vez de un solo tren ahora se desplazan dos unidades acopladas, lo que permite transportar hasta 750 pasajeros por viaje, pero lleva al límite el servicio.