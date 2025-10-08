Conceden suspensión definitiva a Hernán Bermúdez; debe seguir preso en el Altiplano

Un juez federal concedió la suspensión definitiva al líder de ‘La Barredora’, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, para efecto de que no fuera detenido con motivo de la orden de captura vigente en su contra por delincuencia organizada, esto no quiere decir que quedarán en libertad, ya que continuará preso en el penal del Altiplano a causa de otra orden de aprehensión.

No obstante, la resolución no impide a la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutar la orden de aprehensión en su contra por la probable comisión de delitos federales y servir para poder recuperar su libertad, puesto que, los efectos de la suspensión se limita a disposición del juez de amparo.

¿QUÉ DICE EL AMPARO?

En el amparo que tramitó en septiembre pasado para frenar el mandamiento judicial solicitado por la FGR, el execretario de Seguridad de Tabasco solicitó la protección de la justicia para no ser detenido o privado de su libertad.

Sin embargo, Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, determinó este 8 de octubre que no ha lugar a decretar la suspensión para los efectos solicitados, dado que al encontrarse internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, “Altiplano”, el exjefe policiaco tabasqueño no está gozando de su libertad deambulatoria.

Por lo que, la “medida cautelar no puede tener por efecto preservar ese derecho, el cual incluso se le afectó por diverso procedimiento penal, como lo informó, pues estimar lo contrario contravendría disposiciones de orden público con la concesión de la suspensión para esos efectos”.

El tribunal ya había aclarado que el único efecto ya había aclarado que el único efecto de la suspensión provisional es para que la libertad del imputado quede a disposición del juez de amparo, mientras continúa el procedimiento penal en su contra.

En atención a lo anterior, el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, concedió al “Comandante H” la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada, únicamente para el efecto de que quede a su disposición en lo que se refiera a su libertad en el lugar de reclusión, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda el procedimiento penal para los efectos de su continuación.

(Con información de El Universal)