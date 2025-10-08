Conceden suspensión definitiva a Hernán Bermúdez; debe seguir preso en el Altiplano

México
/ 8 octubre 2025
    Conceden suspensión definitiva a Hernán Bermúdez; debe seguir preso en el Altiplano
    Un juez federal concedió la suspensión definitiva al líder de ‘La Barredora’, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, para efecto de que no fuera detenido. FOTO: ESPECIAL

No obstante, la resolución no impide a la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutar la orden de aprehensión en su contra

Un juez federal concedió la suspensión definitiva al líder de ‘La Barredora’, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, para efecto de que no fuera detenido con motivo de la orden de captura vigente en su contra por delincuencia organizada, esto no quiere decir que quedarán en libertad, ya que continuará preso en el penal del Altiplano a causa de otra orden de aprehensión.

No obstante, la resolución no impide a la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutar la orden de aprehensión en su contra por la probable comisión de delitos federales y servir para poder recuperar su libertad, puesto que, los efectos de la suspensión se limita a disposición del juez de amparo.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Sheinbaum tiene a 14 miembros de La Barredora como objetivos prioritarios

¿QUÉ DICE EL AMPARO?

En el amparo que tramitó en septiembre pasado para frenar el mandamiento judicial solicitado por la FGR, el execretario de Seguridad de Tabasco solicitó la protección de la justicia para no ser detenido o privado de su libertad.

Sin embargo, Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, determinó este 8 de octubre que no ha lugar a decretar la suspensión para los efectos solicitados, dado que al encontrarse internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, “Altiplano”, el exjefe policiaco tabasqueño no está gozando de su libertad deambulatoria.

Por lo que, la “medida cautelar no puede tener por efecto preservar ese derecho, el cual incluso se le afectó por diverso procedimiento penal, como lo informó, pues estimar lo contrario contravendría disposiciones de orden público con la concesión de la suspensión para esos efectos”.

TE PUEDE INTERESAR: Hernán Bermúdez tenía concesión para la explotación de agua en Tabasco

El tribunal ya había aclarado que el único efecto ya había aclarado que el único efecto de la suspensión provisional es para que la libertad del imputado quede a disposición del juez de amparo, mientras continúa el procedimiento penal en su contra.

En atención a lo anterior, el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, concedió al “Comandante H” la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada, únicamente para el efecto de que quede a su disposición en lo que se refiera a su libertad en el lugar de reclusión, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda el procedimiento penal para los efectos de su continuación.

(Con información de El Universal)

Temas


Crimen Organizado
Juicios

Localizaciones


México

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este segmento es el que más ha resentido los efectos de los aranceles de Donald Trump.

Sigue en caída libre industria de vehículos pesados: se desploman producción, exportación y ventas
El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la coordinación entre corporaciones estatales, municipales y federales, así como con los poderes Judicial y Legislativo, como clave para mantener a Coahuila entre los estados más seguros del país.

‘La diferencia en seguridad de Coahuila es la cercanía con municipios’: Manolo Jiménez
El jet privado que utilizó Noroña en el Estado es propiedad de un fideicomiso del Banco de Utah.

Coahuila: Minimiza Attolini viaje en jet privado de Noroña; ‘lo usó como taxi aéreo en el Estado’

Cam Skattebo fue la figura del encuentro al conseguir tres touchdowns terrestres en la victoria de los Giants de Nueva York.

Giants sorprenden a los Eagles con brillante actuación de Cam Skattebo en la Semana 6
Señaló que mientras estuvieron en territorio israelí, no hubo ninguna denuncia de maltratos.

Niega Embajada de Israel maltrato a mexicanos de flotilla
Los funcionarios del Gobierno de Brugada fueron asesinados en calles de la Ciudad de México en mayo.

Vinculan a proceso a detenida por crimen de colaboradores de Clara Brugada
Según Trade Atlas, una de las bases de datos de comercio global más grandes del mundo, el 15 de marzo de 2024, “Andy” López importó una “pintura hecha a mano enmarcada”.

Revela Loret de Mola que ‘Andy’ lópez compró obra de Yayoi Kusama en 500 mil pesos
La Conagua advirtió sobre la formación de la tormenta tropical ‘Raymond’ en el océano Pacífico.

Tormenta ‘Raymond’ se forma en el Pacífico; Conagua prevé lluvias torrenciales en Guerrero