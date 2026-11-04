Concentran extorsión Centro, Bajío y Norte

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    Concentran extorsión Centro, Bajío y Norte
    En el Norte, Nuevo León registró el mayor incremento de víctimas de extorsión del país. REFORMA

La organización señaló que el delito se mantiene en niveles elevados y se ha extendido a territorios que no están entre las prioridades

La extorsión se concentra cada vez más en corredores industriales, comerciales y agroalimentarios del país, al ser los principales focos de desarrollo económico y acumular el 85 por ciento de las víctimas, advirtió México Evalúa.

En su análisis “Comportamiento de la extorsión por regiones económicas, 2016-2026 (enero-septiembre)”, la organización señaló que el delito se mantiene en niveles elevados y se ha extendido a territorios que no están entre las prioridades de la Estrategia Nacional contra la Extorsión (ENCE), presentada por el Gobierno federal en julio de 2025.

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“El Centro, el Bajío-Occidente y el Norte, con el 69 por ciento de la población, reúnen al 85 por ciento de las víctimas. Son las regiones de manufactura de exportación, la industria automotriz y el mayor mercado de consumo.

“Cuando un negocio paga para operar, sus costos suben y pueden trasladarse a los precios y a toda la cadena de proveedores. Por ello, enfrentar la extorsión es también una política de competitividad, sobre todo ahora que la llegada de nuevas inversiones y la revisión del T-MEC ponen a estas regiones en el centro de la agenda económica”, indicó.

México Evalúa alertó que el delito no ha disminuido de manera significativa desde 2022, mientras que las víctimas por habitante son 65 por ciento más que en el mismo periodo de 2015.

El comportamiento contrasta con la reducción de homicidios registrada en los últimos años, pues, de acuerdo con el análisis, puede haber menos asesinatos y al mismo tiempo más hogares, negocios y empresas obligados a pagar al crimen organizado para operar.

La organización encontró que en las 8 entidades prioritarias de la ENCE —Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán— las víctimas disminuyeron 13 por ciento entre 2025 y 2026. Sin embargo, en el resto del País aumentaron 30 por ciento.

Además, 6 de las 9 entidades con las mayores tasas de extorsión por habitante están fuera de esa estrategia: Morelos, Zacatecas, Colima, Querétaro, Baja California Sur y Tabasco.

“El delito cambia de lugar más rápido de lo que se ajustan las prioridades del Gobierno”, resaltó.

El análisis también identificó que, de los 729 municipios que registraron víctimas entre enero y septiembre de este año, solo 42 —menos del 6 por ciento— concentran la mitad de los casos.

En el Norte, Nuevo León registró el mayor incremento de víctimas de extorsión del País. La entidad concentra 6 de cada 10 casos de esa región y mantiene una tasa creciente desde 2020, pese a que su tasa de homicidio doloso cayó a menos de una cuarta parte del nivel de 2024.

“Los registros siguen la expansión urbana e industrial de Monterrey: la extorsión es más intensa en municipios de la periferia, como Santiago, Salinas Victoria, Cadereyta y San Pedro Garza García, que en la propia capital. Por eso, una respuesta limitada a Monterrey no basta. Se necesita una estrategia metropolitana que coordine al estado con los municipios”, señaló.

En el Bajío-Occidente, el corredor León-Silao-Irapuato-Salamanca-Celaya-Querétaro-San Juan del Río concentra 40 por ciento de las víctimas de la región. Irapuato, Salamanca y Celaya presentan las mayores tasas, mientras que León, pese a ser el municipio más poblado, registra pocos casos.

México Evalúa señaló que la extorsión sigue la actividad industrial y productiva, por lo que consideró necesario que las autoridades coordinen sus acciones por corredores económicos y no únicamente por ciudades o entidades.

En Sinaloa, las víctimas casi se duplicaron al pasar de 74 en 2025 a 141 en 2026, el nivel más alto desde 2015. El incremento ocurrió mientras el homicidio doloso disminuyó 24 por ciento respecto al año pasado.

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