Concluye revisión de la ONU; celebran programas sociales, pero exigen eficacia contra las desapariciones

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México
/ 23 abril 2026
    Concluye revisión de la ONU; celebran programas sociales, pero exigen eficacia contra las desapariciones
    Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Centro Cultural de España en México, en la que informó sobre su reciente visita de trabajo en el país. Cuarto oscuro | Mario Jasso

Ante la crisis de desapariciones forzadas en México, funcionarios de la ONU revisaron la implementación de los derechos fundamentales

El 23 de abril se reportó la conclusión de la visita del comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, de la ONU, en México con el gobierno federal.

El comunicado fue hecho por la Secretaría de Relaciones Exteriores, coordinada por el titular Roberto Velasco Álvarez. La visita del funcionario de la ONU tomó cuatro días. Durante su visita evaluó la eficacia de las instituciones nacionales, al igual que revisó la implementación de los derechos fundamentales en la sociedad mexicana.

Durante su visita, colectivos de buscadores y familiares de víctimas, tanto de feminicidio como de desaparición forzada, enfatizaron las problemáticas, en materia de inseguridad, que viven los mexicanos. Se resaltó que, gracias a dicha convivencia, la ONU logró identificar las brechas entre la legislación y su aplicación. Se destaca que el caso de negligencia, por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, en el feminicidio de Edith Guadalupe tuvo lugar durante la visita de Volker Türk.

El representante de la ONU se reunió con representantes de los tres Poderes de la Unión y de la sociedad civil. El objetivo de su visita era simplificar la cooperación técnica en problemáticas como la desaparición de personas y desarrollar un mayor acceso a la justicia.

Tras su revisión, el comisionado pidió a los elementos de seguridad y a las fiscalías de cada estado intensificar sus esfuerzos contra el tráfico de armas y facilitar los procesos judiciales. Reconoció al Protocolo Nacional de Búsqueda como un avance en contra de la crisis de desapariciones. Aseguró que las instituciones mexicanas tienen un ‘gran potencial’ para cumplir con los estándares internacionales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alto-comisionado-de-la-onu-pide-no-politizar-tema-de-desaparecidos-tras-reunion-con-sheinbaum-GB20211447

La Secretaría de Relaciones Exteriores celebró que Volker Türk elogió el modelo de ‘economía de los derechos humanos’, el aumento salarial y la reducción de la pobreza, que se ha implementado en la administración de Sheinbaum. Sin embargo, en relación a la violencia y la desaparición, destacó que persiste una vulnerabilidad en la protección para las mujeres y en las comunidades indígenas.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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