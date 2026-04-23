Concluye revisión de la ONU; celebran programas sociales, pero exigen eficacia contra las desapariciones

El 23 de abril se reportó la conclusión de la visita del comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, de la ONU, en México con el gobierno federal. El comunicado fue hecho por la Secretaría de Relaciones Exteriores, coordinada por el titular Roberto Velasco Álvarez. La visita del funcionario de la ONU tomó cuatro días. Durante su visita evaluó la eficacia de las instituciones nacionales, al igual que revisó la implementación de los derechos fundamentales en la sociedad mexicana.

Durante su visita, colectivos de buscadores y familiares de víctimas, tanto de feminicidio como de desaparición forzada, enfatizaron las problemáticas, en materia de inseguridad, que viven los mexicanos. Se resaltó que, gracias a dicha convivencia, la ONU logró identificar las brechas entre la legislación y su aplicación. Se destaca que el caso de negligencia, por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, en el feminicidio de Edith Guadalupe tuvo lugar durante la visita de Volker Türk. El representante de la ONU se reunió con representantes de los tres Poderes de la Unión y de la sociedad civil. El objetivo de su visita era simplificar la cooperación técnica en problemáticas como la desaparición de personas y desarrollar un mayor acceso a la justicia.

Tras su revisión, el comisionado pidió a los elementos de seguridad y a las fiscalías de cada estado intensificar sus esfuerzos contra el tráfico de armas y facilitar los procesos judiciales. Reconoció al Protocolo Nacional de Búsqueda como un avance en contra de la crisis de desapariciones. Aseguró que las instituciones mexicanas tienen un ‘gran potencial’ para cumplir con los estándares internacionales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores celebró que Volker Türk elogió el modelo de ‘economía de los derechos humanos’, el aumento salarial y la reducción de la pobreza, que se ha implementado en la administración de Sheinbaum. Sin embargo, en relación a la violencia y la desaparición, destacó que persiste una vulnerabilidad en la protección para las mujeres y en las comunidades indígenas.

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