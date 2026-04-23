Alto Comisionado de la ONU pide no politizar tema de desaparecidos tras reunión con Sheinbaum

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México
/ 23 abril 2026
    Alto Comisionado de la ONU pide no politizar tema de desaparecidos tras reunión con Sheinbaum
    Tras su visita a México, el Alto Comisionado de la ONU advierte que la crisis de personas desaparecidas debe abordarse sin polarización, mientras reconoce avances en políticas públicas y el papel de colectivos. VANGUARDIA/ARCHIVO

El Alto Comisionado de la ONU llama a evitar la politización de las desapariciones en México y destaca avances, aunque reconoce la complejidad del problema

La crisis de personas desaparecidas en México volvió al centro del debate internacional tras la visita de Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Durante su estancia, el funcionario abordó uno de los temas más sensibles del país: la búsqueda de miles de personas cuyo paradero sigue sin esclarecerse.

En conferencia de prensa, Türk evitó respaldar completamente el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), que calificó estos casos como crímenes de lesa humanidad. Aunque reconoció la gravedad de la situación, matizó su postura: “No lo describiría de esa manera”, dijo ante cuestionamientos directos.

Más allá de la clasificación jurídica, el funcionario subrayó el impacto humano del fenómeno. “La desaparición de personas genera un sufrimiento prolongado en las familias”, afirmó, destacando la dimensión emocional y social que trasciende cualquier etiqueta legal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ofrece-alto-comisionado-de-onu-a-fgr-y-fiscalias-locales-asistencia-tecnica-para-indagar-desapariciones-IK20192192

REUNIÓN CON EL GOBIERNO Y RECONOCIMIENTO DE AVANCES

Durante su visita, Türk sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que —según describió— mantuvieron una conversación “muy larga” sobre el tema. El diálogo giró en torno a las políticas implementadas recientemente para fortalecer la búsqueda de desaparecidos.

El Alto Comisionado reconoció el paquete de reformas aprobado en julio, al considerarlo una medida que “constituye una referencia internacional”. Destacó que su elaboración incluyó la participación de especialistas y colectivos, un elemento clave en la legitimidad de estas acciones.

Sin embargo, también advirtió que el reto no termina en la legislación. La aplicación efectiva de estas medidas, especialmente a nivel local, será determinante para enfrentar la crisis. “Es fundamental que estos esfuerzos se trasladen de forma efectiva”, puntualizó.

NO POLITIZAR: UN MENSAJE EN MEDIO DE LA TENSIÓN

Uno de los mensajes más contundentes de Türk fue su llamado a evitar la politización del tema. En un contexto donde las desapariciones suelen generar confrontación pública, el funcionario insistió en la necesidad de mantener el enfoque en las víctimas.

“Hago un llamado para que este esfuerzo no se politice, no se polarice y que ponga en el centro a las víctimas”, expresó. La declaración busca desactivar tensiones y orientar el debate hacia soluciones concretas.

El señalamiento ocurre en un momento en que distintos actores interpretan la crisis desde perspectivas divergentes. Para la ONU, el riesgo de convertir el tema en bandera política puede diluir la atención en quienes enfrentan directamente las consecuencias.

EL PAPEL DE LOS COLECTIVOS Y EL SEGUIMIENTO INTERNACIONAL

Otro de los puntos destacados fue el reconocimiento al trabajo de los colectivos de búsqueda, particularmente de las llamadas madres buscadoras, quienes han impulsado gran parte de los hallazgos en el país.

Türk calificó como “alentador” que el gobierno reconozca su papel y reiteró su solidaridad con estas organizaciones. Además, informó que durante su encuentro con familiares de desaparecidos se acordó dar seguimiento a los esfuerzos institucionales.

La ONU también ofreció apoyo técnico y acompañamiento en este proceso. Este respaldo busca fortalecer las capacidades del Estado mexicano y garantizar que las estrategias de búsqueda mantengan un enfoque centrado en derechos humanos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/activistas-piden-ayuda-a-jefe-de-derechos-humanos-de-la-onu-ante-desapariciones-en-mexico-PK20191097

DATOS CURIOSOS

• La ONU considera la desaparición como una de las crisis más complejas en México

• El informe del CED calificó los casos como crímenes de lesa humanidad, aunque no hay consenso total

• El Alto Comisionado sostuvo una reunión “muy larga” con la presidenta sobre el tema

• Los colectivos de búsqueda han sido clave en el hallazgo de personas desaparecidas

• La ONU ofreció asistencia técnica para fortalecer las estrategias de búsqueda

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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