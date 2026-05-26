Condenan a funcionarios del sector escolar por pederastia y encubrimiento en Iztapalapa

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    Condenan a funcionarios del sector escolar por pederastia y encubrimiento en Iztapalapa
    Condenan a Daniel ‘N’ y Elvira ‘N’ por pederastia agravada y encubrimiento dentro de un plantel escolar Vanguardia

Según la FGR, además de la condena, los imputados fueron multados con 261 mil 429 pesos y 133 mil 993.44 pesos, respectivamente.

El 26 de mayo, a través de la Fiscalía General de la República, se reportó la condena de 40 y 22 años de Daniel ‘N’ y Elvira ‘N’ por pederastia agravada y encubrimiento dentro de un plantel escolar.

Los imputados trabajaban como servidores públicos en el sector educativo. Según la FGR, fueron arrestados por cometer actos sexuales en contra de dos menores de edad en un jardín de niños, dentro de la colonia Xicoténcatl, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

La denuncia fue investigada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/reabren-investigacion-por-violencia-contra-menores-en-saltillo-acusan-trafico-de-influencias-de-funcionaria-MP20859324

La Fiscalía aseguró la exhibición de pruebas contundentes que sentenciaron el acto de pederastia agravada y encubrimiento. Por ello, se fijaron multas de 261 mil 429 pesos y 133 mil 993.44 pesos, respectivamente.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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