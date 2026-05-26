Condenan a funcionarios del sector escolar por pederastia y encubrimiento en Iztapalapa

El 26 de mayo, a través de la Fiscalía General de la República, se reportó la condena de 40 y 22 años de Daniel ‘N’ y Elvira ‘N’ por pederastia agravada y encubrimiento dentro de un plantel escolar.

Los imputados trabajaban como servidores públicos en el sector educativo. Según la FGR, fueron arrestados por cometer actos sexuales en contra de dos menores de edad en un jardín de niños, dentro de la colonia Xicoténcatl, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

La denuncia fue investigada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas.