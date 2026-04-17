Conductor resulta herido tras caída de bloque de las obras de la Línea 6 del Metro en Nuevo León
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
De acuerdo con el municipio de Apodaca, el percance ocurrió cuando el contrapeso de una grúa falló
MONTERREY, NL.- Un conductor resultó lesionado cuando un bloque de concreto de las obras de la Línea 6 del Metro cayeron sobre el vehículo en el que se desplazaba en Apodaca, Nuevo León.
El percance se registró cerca del mediodía de este viernes sobre la avenida Miguel Alemán a la altura del Parque Stiva.
El ayuntamiento de Apodaca informó que el accidente sobrevino cuando el contrapeso de una grúa falló y la estructura de concreto cayó sobre la unidad.
Ante las maniobras para auxiliar al conductor, la circulación vial se vio afectada.
El herido fue trasladado para su atención médica a un hospital de la localidad.
“Elementos de Tránsito y Protección Civil municipal se encuentran trabajando para agilizar la circulación vial y a revisar puntos riesgo que pudieran estar latentes en la obra estatal”, estableció.