Conductor resulta herido tras caída de bloque de las obras de la Línea 6 del Metro en Nuevo León

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México
/ 17 abril 2026
    Conductor resulta herido tras caída de bloque de las obras de la Línea 6 del Metro en Nuevo León
    Los hechos se registraron este viernes sobre la avenida Miguel Alemán a la altura del Parque Stiva. CORTESÍA

De acuerdo con el municipio de Apodaca, el percance ocurrió cuando el contrapeso de una grúa falló

MONTERREY, NL.- Un conductor resultó lesionado cuando un bloque de concreto de las obras de la Línea 6 del Metro cayeron sobre el vehículo en el que se desplazaba en Apodaca, Nuevo León.

El percance se registró cerca del mediodía de este viernes sobre la avenida Miguel Alemán a la altura del Parque Stiva.

El ayuntamiento de Apodaca informó que el accidente sobrevino cuando el contrapeso de una grúa falló y la estructura de concreto cayó sobre la unidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-nl-confirma-que-ya-ubicaron-a-menor-y-sus-abuelos-desaparecidos-JL20092218

Ante las maniobras para auxiliar al conductor, la circulación vial se vio afectada.

El herido fue trasladado para su atención médica a un hospital de la localidad.

“Elementos de Tránsito y Protección Civil municipal se encuentran trabajando para agilizar la circulación vial y a revisar puntos riesgo que pudieran estar latentes en la obra estatal”, estableció.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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