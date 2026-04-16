Alarman ondas radiactivas en el centro de Monterrey, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Ante el reporte de presuntas ondas radiactivas, elementos de Protección Civil municipal se trasladaron a la colonia Desarrollo Urbano Reforma, ubicada en el centro de Monterrey, la madrugada de este jueves.

La dependencia municipal informó que a la línea de emergencia recibieron el reporte de emisiones de radiación en el lugar.

A su llegada, los elementos entrevistaron a un vecino, quien dijo que contaba con un contador Geiger, que mide la radiación, el cual mantiene encendido de manera constante, y unas siete horas antes emitió una alerta al detectar variaciones significativas.