Alarman ondas radiactivas en el centro de Monterrey, Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 16 abril 2026
    Alarman ondas radiactivas en el centro de Monterrey, Nuevo León
    Los hechos movilizaron a elementos de Protección Civil Monterrey a la colonia Desarrollo Urbano Reforma en el ayuntamiento de Monterrey Cortesía

Vecinos de la colonia Desarrollo Urbano Reforma reportaron la supuesta presencia de ondas radiactivas

Monterrey, Nuevo León.- Ante el reporte de presuntas ondas radiactivas, elementos de Protección Civil municipal se trasladaron a la colonia Desarrollo Urbano Reforma, ubicada en el centro de Monterrey, la madrugada de este jueves.

La dependencia municipal informó que a la línea de emergencia recibieron el reporte de emisiones de radiación en el lugar.

A su llegada, los elementos entrevistaron a un vecino, quien dijo que contaba con un contador Geiger, que mide la radiación, el cual mantiene encendido de manera constante, y unas siete horas antes emitió una alerta al detectar variaciones significativas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hombre-hiere-a-policia-y-resulta-abatido-en-guadalupe-nuevo-leon-CB20037360

RADIACIÓN PROVENÍA PRESUNTAMENTE DE UNA CAMIONETA ESTACIONADA

Presuntamente, la radiación provenía de una camioneta estacionada en el lugar, aparentemente propiedad de una empresa que cuenta con sellos de suspensión de control regulatorio por parte del ayuntamiento regio.

A pesar de que la empresa denominada EAMSA (Estudios y Análisis de Materiales) tiene sellos de suspendido, los colonos refirieron que han notado actividad con entrada y salida de personal.

PCMTY no encontró personas lesionadas o intoxicadas en el lugar, por lo que se estableció un perímetro de seguridad preventivo para salvaguardar a la población.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desalojan-cedh-de-nuevo-leon-por-presunta-amenaza-de-bomba-en-centro-de-monterrey-JD20013318

Además, estableció con el chofer de la unidad quien dijo que dejó la camioneta en el sitio, omitiendo el protocolo de traslado al búnker de resguardo en el municipio de Mina, Nuevo León.

Derivado de la situación, los elementos de la dependencia municipal procedieron a resguardar el vehículo para su depósito y luego colocarle los sellos de suspensión para turnar el caso a la autoridad federal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Radiación

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Canasta básica: por las nubes y más allá

Canasta básica: por las nubes y más allá
true

Las horas extras de Luisa María Alcalde al frente de Morena
CDMX, Puebla y Oaxaca, con 39, 20 y 17 respectivamente, fueron los estados con más agresiones contra ambientalistas.

Aumentan agresiones contra ambientalistas en México; en 2025 asesinaron a 10
La organización también acusó que 35 personas buscadoras han sido asesinadas y 8 están desaparecidas al menos desde 2010.

Frente a más de 130 mil desaparecidos, solo hay 3 mil 869 investigaciones abiertas
Cargar gasolina en el momento adecuado puede marcar la diferencia. La Profeco explica cómo aprovechar mejor cada litro con un simple cambio de horario.

¿A qué hora cargas gasolina?... Profeco revela el horario para que te rinda más
El Panaut fija como fecha límite el 30 de junio de 2026. Usuarios sin registro perderán señal, llamadas e internet móvil en México.

¡Se agota el tiempo!... tienes hasta el 30 de junio para registrar tu celular o te quedarás sin señal
El actor que dio vida a Reese en Malcolm el de en medio canceló su participación en DesertCon 2026 en Monterrey, generando molestia entre fans.

No se pudo.... ‘Reese’ de ‘Malcolm el de en Medio’ cancela su visita a Monterrey; este fue el motivo
Paulinho fue la gran figura de la serie para Toluca: tras su triplete en la Ida, firmó un doblete en la Vuelta ante el LA Galaxy y encaminó a los Diablos Rojos a las Semifinales de la Concachampions 2026 con cinco goles en la eliminatoria.

¡Infierno Rojo! Toluca elimina al LA Galaxy y avanza en la Concachampions