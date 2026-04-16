Alarman ondas radiactivas en el centro de Monterrey, Nuevo León
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Vecinos de la colonia Desarrollo Urbano Reforma reportaron la supuesta presencia de ondas radiactivas
Monterrey, Nuevo León.- Ante el reporte de presuntas ondas radiactivas, elementos de Protección Civil municipal se trasladaron a la colonia Desarrollo Urbano Reforma, ubicada en el centro de Monterrey, la madrugada de este jueves.
La dependencia municipal informó que a la línea de emergencia recibieron el reporte de emisiones de radiación en el lugar.
A su llegada, los elementos entrevistaron a un vecino, quien dijo que contaba con un contador Geiger, que mide la radiación, el cual mantiene encendido de manera constante, y unas siete horas antes emitió una alerta al detectar variaciones significativas.
RADIACIÓN PROVENÍA PRESUNTAMENTE DE UNA CAMIONETA ESTACIONADA
Presuntamente, la radiación provenía de una camioneta estacionada en el lugar, aparentemente propiedad de una empresa que cuenta con sellos de suspensión de control regulatorio por parte del ayuntamiento regio.
A pesar de que la empresa denominada EAMSA (Estudios y Análisis de Materiales) tiene sellos de suspendido, los colonos refirieron que han notado actividad con entrada y salida de personal.
PCMTY no encontró personas lesionadas o intoxicadas en el lugar, por lo que se estableció un perímetro de seguridad preventivo para salvaguardar a la población.
Además, estableció con el chofer de la unidad quien dijo que dejó la camioneta en el sitio, omitiendo el protocolo de traslado al búnker de resguardo en el municipio de Mina, Nuevo León.
Derivado de la situación, los elementos de la dependencia municipal procedieron a resguardar el vehículo para su depósito y luego colocarle los sellos de suspensión para turnar el caso a la autoridad federal.