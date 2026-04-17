Fiscalía de NL confirma que ya ubicaron a menor y sus abuelos desaparecidos

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México
/ 17 abril 2026
    Fiscalía de NL confirma que ya ubicaron a menor y sus abuelos desaparecidos
    La FGJNL había emitido una Alerta Amber para dar con el paradero de Édgar Mateo Flores Ávila, quien se encontraba desaparecido junto con sus abuelos maternos Especial

Los tres habían desaparecido tras haber sufrido el robo del tractocamión en el que viajaban

Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que ya fueron encontrados el menor y sus abuelos que presuntamente habían sido privados de la libertad tras haber sufrido el robo del tractocamión en el que viajaban, en Galeana, Nuevo León.

“El día de hoy por la mañana nos confirmaron que se encuentran en la ciudad de Michoacán, ya llegaron a su ciudad de origen”, informó el vicefiscal Alejandro Carlín.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-en-nuevo-leon-dos-por-muerte-y-agresion-de-policias-en-slp-AL20091450

Precisó que se procederá a las investigaciones correspondientes para conocer las circunstancias de su desaparición.

“Nos acaban de confirmar que están en la ciudad de Michoacán y se va a proceder en su momento a entrevistarlos”, expuso.

La FGJNL había emitido una Alerta Amber para dar con el paradero de Édgar Mateo Flores Ávila, quien se encontraba desaparecido junto con sus abuelos maternos María del Carmen Zamudio Aguilar y Ladislado Ávila Hernández.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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