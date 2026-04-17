Fiscalía de NL confirma que ya ubicaron a menor y sus abuelos desaparecidos

Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que ya fueron encontrados el menor y sus abuelos que presuntamente habían sido privados de la libertad tras haber sufrido el robo del tractocamión en el que viajaban, en Galeana, Nuevo León .

“El día de hoy por la mañana nos confirmaron que se encuentran en la ciudad de Michoacán, ya llegaron a su ciudad de origen” , informó el vicefiscal Alejandro Carlín.

Precisó que se procederá a las investigaciones correspondientes para conocer las circunstancias de su desaparición.

“Nos acaban de confirmar que están en la ciudad de Michoacán y se va a proceder en su momento a entrevistarlos”, expuso.

La FGJNL había emitido una Alerta Amber para dar con el paradero de Édgar Mateo Flores Ávila, quien se encontraba desaparecido junto con sus abuelos maternos María del Carmen Zamudio Aguilar y Ladislado Ávila Hernández.