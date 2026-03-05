Confirma CNDH hallazgo de huesos en el Rancho Izaguirre; emite recomendación

México
/ 5 marzo 2026
    Confirma CNDH hallazgo de huesos en el Rancho Izaguirre; emite recomendación
    La CNDH concluyó que diferentes indicios no fueron asegurados, clasificados ni inventariados. CUARTOSCURO

La comisión pidió a la Fiscalía y al instituto forense de Jalisco ofrecer una disculpa pública por omisiones en los hallazgos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó omisiones en la investigación por los hallazgos en el Rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, Jalisco, y confirmó que en el sitio sí se encontraron restos óseos, pero una parte de los indicios no se procesó ni se aseguró debidamente por las autoridades.

De acuerdo con la Recomendación 11/202, emitida por la CNDH, en el inmueble se localizó un elemento óseo a partir de la intervención de la Guardia Nacional el 18 de septiembre de 2024 y, luego, en una búsqueda ordenada el 3 de octubre del mismo año, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses localizó un lote óseo y otros objetos vinculados a la investigación.

TE PUEDE INTERESAR: Dan a vicealmirante acceso a investigación en su contra

Sin embargo, los hallazgos no habrían sido asegurados, clasificados ni inventariados, además de que no quedaron asentados en dictámenes periciales.

Los datos recopilados por la comisión apuntan a que personal de la Fiscalía de Jalisco y el instituto forense omitió llevar a cabo un procesamiento técnico e integral de los indicios, que conlleva fallas en identificación, documentación, embalaje y registro de cadena de custodia.

Según la CNDH, todas esas anomalías ocasionaron violaciones a los derechos humanos en legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, además de evidenciar fallas en la preservación del lugar de las diligencias.

También se documentó la falta de dictámenes periciales sobre siete vehículos que se encontraron en el sitio -tres de ellos sustraídos meses después-, así como un retraso en la comparación genética de muestras con bases de datos de familiares de personas desaparecidas.

La CNDH pidió a las dos instituciones citadas ofrecer una disculpa pública por las anomalías y revisar sus protocolos de investigación, así como capacitar a su personal y colaborar en procedimientos administrativos contra funcionarios involucrados.

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

