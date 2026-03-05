Dan a vicealmirante acceso a investigación en su contra

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 marzo 2026
    Dan a vicealmirante acceso a investigación en su contra
    Farías está preso en el Altiplano acusado por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. ESPECIAL

Ordena jueza a FGR entregar el expediente a la defensa de Roberto Farías Laguna y remitir acuerdos pendientes en el marco del proceso

Una jueza ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) otorgar a la defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna acceso completo a la carpeta de investigación que se abrió en su contra por huachicol fiscal y que lo mantiene preso en el penal del Altiplano.

Mariana Vieyra, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, concluyó que los abogados de Farías podrán ir al Ministerio Público, junto con peritos, para revisar el expediente, lo que les garantiza el derecho de defensa.

TE PUEDE INTERESAR: Alista INE multas por 706.9 millones de pesos a partidos políticos

El despacho de abogados Epigmenio Mendieta, que lleva la defensa del vicealmirante, detalló en un comunicado que la determinación se tomó en una audiencia de omisión de actuaciones de la Fiscalía y tutela de derechos.

“Durante la audiencia, la jueza determinó que la Fiscalía contará con 15 días hábiles para informar por escrito cuántos tomos, anexos, cuadernillos, técnicas de investigación y demás documentos integran la carpeta de investigación, con la obligación de entregar a la defensa la totalidad de los documentos que la conforman”, afirmó.

“Este acceso deberá incluir la presencia de peritos particulares, quienes podrán acompañar a los abogados en la revisión del expediente, debiendo solicitar las citas correspondientes por correo electrónico o por escrito para que quede constancia formal de dichas solicitudes”.

La jueza detalló en la resolución que la FGR debe citar a la defensa para cotejar los tomos testados con los documentos originales y permitir que se revise la información íntegra para tomar notas.

También se ordenó a la Fiscalía emitir los acuerdos pendientes de los actos de investigación que han solicitado los abogados y remitir los oficios a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Farías Laguna fue arrestado el 2 de septiembre de 2025 en Salina Cruz, Oaxaca, a raíz de una orden de aprehensión que se giró en su contra por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos y desde entonces está recluido en el penal del Altiplano.

Al vicealmirante, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, la FGR le imputa liderar una presunta red de corrupción de marinos en Aduanas, lo que dio pie al desembarque de 31 buques con huachicol fiscal en Altamira y Tampico, Tamaulipas, entre 2024 y 2025.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Huachicol
Justicia

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral
true

Huachicol fiscal: La cabeza del almirante Ojeda
Identifican restos de dos de los mineros secuestrados en enero en Concordia; los cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde.

Identifican restos de dos mineros secuestrados en Concordia; suman siete víctimas en fosas clandestinas
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Desde el 2 de marzo hasta el próximo jueves 19, la Beca Rita Cetina abrió su registros para que alumnos de nivel primaria que cursen en alguna escuela pública reciban el apoyo económico anual de dos mil 500 pesos.

Registro Beca Rita Cetina para Primaria 2026: paso a paso, links oficiales, y cómo digitalizar documentos
Mujeres saldrán a marchar el 8 de marzo, en conmemoración para el Día Internacional de las Mujeres.

Marcha del 8M: Consignas feministas para gritar y para escribir en tu cartel
La cantante Britney Spears fue arrestada en California por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, según reportes policiales.

‘Usted no aprende verdad’... Arrestan a Britney Spears por conducir ebria en California
Claudia Sheinbaum anuncia concurso de dominadas para jóvenes que podrán ganar un boleto al partido inaugural del Mundial FIFA 2026.

Mundial FIFA 2026... Sheinbaum anuncia concurso de dominadas para ganar su boleto; mujeres de entre 16 y 25 años las participantes