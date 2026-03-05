Dan a vicealmirante acceso a investigación en su contra

Una jueza ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) otorgar a la defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna acceso completo a la carpeta de investigación que se abrió en su contra por huachicol fiscal y que lo mantiene preso en el penal del Altiplano.

Mariana Vieyra, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, concluyó que los abogados de Farías podrán ir al Ministerio Público, junto con peritos, para revisar el expediente, lo que les garantiza el derecho de defensa.

El despacho de abogados Epigmenio Mendieta, que lleva la defensa del vicealmirante, detalló en un comunicado que la determinación se tomó en una audiencia de omisión de actuaciones de la Fiscalía y tutela de derechos.

“Durante la audiencia, la jueza determinó que la Fiscalía contará con 15 días hábiles para informar por escrito cuántos tomos, anexos, cuadernillos, técnicas de investigación y demás documentos integran la carpeta de investigación, con la obligación de entregar a la defensa la totalidad de los documentos que la conforman”, afirmó.

“Este acceso deberá incluir la presencia de peritos particulares, quienes podrán acompañar a los abogados en la revisión del expediente, debiendo solicitar las citas correspondientes por correo electrónico o por escrito para que quede constancia formal de dichas solicitudes”.

La jueza detalló en la resolución que la FGR debe citar a la defensa para cotejar los tomos testados con los documentos originales y permitir que se revise la información íntegra para tomar notas.

También se ordenó a la Fiscalía emitir los acuerdos pendientes de los actos de investigación que han solicitado los abogados y remitir los oficios a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Farías Laguna fue arrestado el 2 de septiembre de 2025 en Salina Cruz, Oaxaca, a raíz de una orden de aprehensión que se giró en su contra por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos y desde entonces está recluido en el penal del Altiplano.

Al vicealmirante, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, la FGR le imputa liderar una presunta red de corrupción de marinos en Aduanas, lo que dio pie al desembarque de 31 buques con huachicol fiscal en Altamira y Tampico, Tamaulipas, entre 2024 y 2025.