Conflicto entre ‘Los Ardillos’ y ‘Los Tlacos’ desplaza a comunidades indígenas de Guerrero
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En previos reportes, se destacó el uso de drones, por parte de ‘Los Ardillos’, para desplazar a comunidades indígenas de Chilapa, Guerrero
El 12 de mayo, durante la prensa matutina en el Palacio Nacional, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó sobre el alza de conflictos entre el crimen organizado y las comunidades indígenas.
El 11 de mayo, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), organizó una protesta que bloqueó 5 carreteras federales en la región, para exigir intervención del gobierno federal ante las amenazas de agrupaciones criminales en la zona. En paralelo, se detalló que en las comunidades indígenas del municipio de Chilapa, Guerrero, se han realizado desplazamientos por ataques con drones, por parte de agrupaciones criminales, como ‘Los Ardillos’.
Harfuch detalló que se registró, nuevamente, el desplazamiento de 96 personas, por el conflicto entre los grupos criminales ‘Los Ardillos’ y ‘Los Tlacos’. El titular informó que se mandarán refuerzos para asegurar la vida de las comunidades indígenas en la región.
‘Hay población que no tiene nada que ver con estos dos grupos criminales, pero sí se deriva de un grupo de dos grupos criminales que son “Los Ardillos” y “Los Tracos’ informó Harfuch.
Se reportó que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, ya comenzó a corresponder el conflicto de inseguridad que afectaba a comunidades nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozocan.
‘Es muy muy delicado y es importante que sepan que primero la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía. Hay hay actores y ciertas personas que en el momento que que están, digamos, también provocando, que en el momento que ingresará a la autoridad federal, pues se pondría en riesgo la la vida de otras personas’ informó Harfuch.