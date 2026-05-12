Conflicto entre ‘Los Ardillos’ y ‘Los Tlacos’ desplaza a comunidades indígenas de Guerrero

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    Conflicto entre ‘Los Ardillos’ y ‘Los Tlacos’ desplaza a comunidades indígenas de Guerrero
    Omar García Harfuch informa sobre situación de inseguridad en comunidades indígenas de Guerrero Cuarto oscuro

En previos reportes, se destacó el uso de drones, por parte de ‘Los Ardillos’, para desplazar a comunidades indígenas de Chilapa, Guerrero

El 12 de mayo, durante la prensa matutina en el Palacio Nacional, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó sobre el alza de conflictos entre el crimen organizado y las comunidades indígenas.

El 11 de mayo, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), organizó una protesta que bloqueó 5 carreteras federales en la región, para exigir intervención del gobierno federal ante las amenazas de agrupaciones criminales en la zona. En paralelo, se detalló que en las comunidades indígenas del municipio de Chilapa, Guerrero, se han realizado desplazamientos por ataques con drones, por parte de agrupaciones criminales, como ‘Los Ardillos’.

Harfuch detalló que se registró, nuevamente, el desplazamiento de 96 personas, por el conflicto entre los grupos criminales ‘Los Ardillos’ y ‘Los Tlacos’. El titular informó que se mandarán refuerzos para asegurar la vida de las comunidades indígenas en la región.

Hay población que no tiene nada que ver con estos dos grupos criminales, pero sí se deriva de un grupo de dos grupos criminales que son “Los Ardillos” y “Los Tracos’ informó Harfuch.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/provocan-ataques-exodo-en-guerrero-OO20596459

Se reportó que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, ya comenzó a corresponder el conflicto de inseguridad que afectaba a comunidades nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozocan.

Es muy muy delicado y es importante que sepan que primero la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía. Hay hay actores y ciertas personas que en el momento que que están, digamos, también provocando, que en el momento que ingresará a la autoridad federal, pues se pondría en riesgo la la vida de otras personas’ informó Harfuch.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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