Inicia esta semana ronda de negociaciones para renovar el T-MEC

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    Inicia esta semana ronda de negociaciones para renovar el T-MEC
    EU busca que el tratado beneficie a fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores y proveedores de servicios estadounidenses. CUARTOSCURO

El vicerepresentante de Comercio de EU, Jeff Goettman, estará en México este 28 y 29 de mayo

Estados Unidos y México iniciarán este jueves una ronda de negociaciones bilaterales para la revisión del tratado de libre comercio entre ambos países y Canadá (T-MEC), anunció este miércoles el Gobierno estadounidense en un comunicado.

El vicerepresentante de Comercio de Estados Unidos, Jeff Goettman, encabezará el 28 y 29 de mayo una delegación que visitará Ciudad de México para “la primera ronda de negociación bilateral con México, que incluirá conversaciones sobre seguridad económica y reglas de origen para productos industriales clave”, detalló la Oficina del Representante Comercial (USTR).

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El 16 y 17 de junio, ambos países celebrarán una segunda ronda de negociaciones en Washington, que “también incluirá conversaciones sobre agricultura y condiciones equitativas”.

La tercera ronda tendrá lugar en la capital mexicana durante la semana del 20 de julio.

Según la Administración de Donald Trump, las negociaciones buscan “garantizar que el T-MEC beneficie a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores y proveedores de servicios estadounidenses, así como a empresas de todos los tamaños”.

El T-MEC, que abarca el 30% de la economía mundial, fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben decidir antes del 1 de julio si renuevan el tratado. México y Canadá ya han expresado su compromiso con la renovación, pero Trump, que ha impuesto aranceles a sus socios, ha sugerido la posibilidad de dejarlo expirar.

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