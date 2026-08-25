Congreso de Sinaloa designa a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, tras licencia de Rocha Moya

El Congreso de Sinaloa designó a la diputada federal con licencia Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, tras la nueva licencia indefinida solicitada por Rubén Rocha Moya. El Congreso del Estado de Sinaloa nombró oficialmente a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, luego de aprobar el dictamen que la propone para asumir la conducción del Poder Ejecutivo estatal durante la nueva licencia de Rubén Rocha Moya. La designación ocurrió este martes 25 de agosto, durante una sesión extraordinaria del Congreso local, convocada después de que Rocha Moya solicitara nuevamente separarse del cargo por tiempo indefinido, apenas unas horas después de haber retomado sus funciones.

CONGRESO DE SINALOA DEFINE A LA GOBERNADORA INTERINA Durante la sesión extraordinaria, el Congreso del Estado declaró formalmente instalado el quórum con 36 diputadas y diputados presentes y cuatro ausentes, para discutir el dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. El documento planteó a Graciela Domínguez Nava como la persona encargada de asumir de manera interina la gubernatura de Sinaloa durante el periodo en que Rocha Moya permanezca separado del cargo. Domínguez Nava es diputada federal con licencia y, tras la aprobación correspondiente, asumirá temporalmente las funciones del Poder Ejecutivo estatal. La designación se produjo luego de que Rocha Moya regresara a sus actividades como gobernador el viernes 21 de agosto, tras permanecer 112 días separado del cargo, y posteriormente presentara una nueva solicitud de licencia con carácter indefinido.

CONGRESO DE SINALOA DEFINE A LA GOBERNADORA INTERINA Previo a la designación, el periodista Marcos Vizcarra, editor de la revista Espejo y colaborador de El País, señaló en entrevista con Aristegui en Vivo que Domínguez Nava representaba una de las expresiones dentro de Morena en Sinaloa que se habían distanciado del grupo político de Rocha Moya. Vizcarra explicó que la ahora gobernadora interina formó parte de la administración estatal como titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), pero posteriormente se separó políticamente del grupo del mandatario. “Graciela Domínguez Nava rompió sí con el rochismo, es una rebelde del equipo de Rocha”, afirmó el periodista. De acuerdo con Vizcarra, Domínguez Nava dejó inicialmente la Secretaría de Educación para buscar una candidatura y posteriormente regresó a la administración estatal. En 2024 fue postulada por Morena a una diputación federal, elección en la que resultó electa. ¿QUIÉN ES GRACIELA DOMÍNGUEZ NAVA? Graciela Domínguez Nava es socióloga, activista social y política sinaloense. Es egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y cuenta con trayectoria en cargos legislativos y administrativos. Entre 1999 y 2013 militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Durante ese periodo fue diputada local en el Congreso de Sinaloa entre 2007 y 2010. Posteriormente se incorporó a Morena y regresó al Congreso estatal para el periodo 2018-2021. Durante esa legislatura presidió la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinó al grupo parlamentario de Morena. Con la llegada de Rubén Rocha Moya a la gubernatura, en noviembre de 2021 asumió la titularidad de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa. En febrero de 2024 dejó la dependencia para participar en el proceso electoral y contender por una diputación federal por el Distrito 1 de Sinaloa. Resultó electa para el periodo 2024-2027.

NUEVA ETAPA EN LA GUBERNATURA DE SINALOA La designación de Domínguez Nava ocurre después de una serie de movimientos políticos en torno a la permanencia de Rocha Moya en el Poder Ejecutivo estatal. El mandatario regresó a sus funciones el 21 de agosto y, posteriormente, presentó una nueva solicitud de licencia temporal con carácter indefinido. En su mensaje al anunciar la petición, Rocha Moya afirmó: “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”. Con la designación de Domínguez Nava, el Congreso estatal establece quién estará al frente del Ejecutivo durante la ausencia temporal del gobernador con licencia.