Congreso de Veracruz aprueba desafuero del alcalde de Ixhuatlán por caso de la periodista Roxana Guzmán

La solicitud de declaración de procedencia fue presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), que investiga al presidente municipal por su presunta participación como autor intelectual en los delitos de privación de la libertad y homicidio de la comunicadora, quien desapareció el 2 de junio en el municipio de Nanchital y fue localizada sin vida semanas después.

El Congreso de Veracruz aprobó este miércoles el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, con 40 votos a favor y ocho en contra, por lo que perdió la protección constitucional inherente a su cargo y podrá enfrentar las investigaciones penales relacionadas con el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez .

ALCALDE NO ACUDIÓ A LA SESIÓN; FUE REPRESENTADO POR SU DEFENSA

Durante la sesión extraordinaria del Congreso local, Raúl González Martínez no compareció ante las y los diputados, aunque estuvo representado por su equipo legal.

Con la aprobación del dictamen, el Cabildo de Ixhuatlán del Sureste deberá convocar a la alcaldesa suplente, Juliana Ruiz Martínez, para que asuma el cargo una vez que la resolución sea publicada en la Gaceta Oficial del Estado y notificada formalmente al Ayuntamiento.

FISCALÍA INVESTIGA PRESUNTA AUTORÍA INTELECTUAL

De acuerdo con la carpeta de investigación, la Fiscalía sostiene que el alcalde habría ordenado el secuestro de la periodista debido a una presunta inconformidad por una fotografía en la que, supuestamente, aparecía portando un arma de fuego.

Esa hipótesis forma parte de las líneas de investigación que actualmente desarrolla el Ministerio Público para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

DEFENSA RECHAZA LAS ACUSACIONES

La defensa de Raúl González Martínez rechazó los señalamientos formulados por la Fiscalía y aseguró que no existen pruebas suficientes para sustentar la acusación.

Los abogados señalaron que el retiro del fuero no implica una condena ni una detención automática, sino que únicamente elimina la inmunidad constitucional que impedía el desarrollo del procedimiento penal mientras ocupaba el cargo.

Asimismo, indicaron que el alcalde continúa únicamente en calidad de investigado y que hasta el momento no ha sido imputado ante un juez. También adelantaron que enfrentará el proceso conforme a derecho y sostuvieron que las acusaciones tienen un trasfondo político.

INVESTIGACIÓN DEL CASO ROXANA GUZMÁN

La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue privada de la libertad el 2 de junio de 2026 en su domicilio ubicado en Nanchital. Su desaparición quedó registrada en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales.

El 3 de julio, la Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo de su cuerpo, lo que dio paso a una nueva etapa en las investigaciones ministeriales.