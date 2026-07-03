Fiscalía de Veracruz confirma asesinato de la periodista Roxana Guzmán; van ocho detenidos

Sobre el caso de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, plagiada cuando sujetos ingresaron a su domicilio a la fuerza, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los restos hallados en un predio al sur de Veracruz pertenecen a la periodista, un mes y un día después de que se llevaron los hechos. La identificación se realizó a través de pruebas periciales y forenses, las que permitieron confirmar la identidad de la periodista, según dicta un comunicado de la FGE Veracruz publicado en redes sociales.

“Los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los estos localizados durante las diligencias corresponde a la periodista, hecho que fortalece la investigación y las acciones emprendidas para el esclarecimiento de estos sucesos”, informó en su comunicado.

DETIENEN A OCHO POR CASO ROXANA GUZMÁN En el mismo, también informa que se ejecutaron órdenes de aprehensión contra ocho personas presuntamente involucradas en la privación de la libertad y homicidio de la periodista. Se trata de Javier Iván ‘N’, alias “Delta 1”; José del Carmen ‘N’, alias “Delta 7”; y Luis Arturo ‘N’, alias “Delta 11” o “El Pelón”, por su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima. En complicidad con Karen Monserrat ‘N’, alias “La Hiena”, en el homicidio de Guzmán Ramírez. Así como de los policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, Julio César ‘N’, Luis Enrique ‘N’, Juan Carlos ‘N’ e Ismael ‘N’, ya que de acuerdo con las investigaciones proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo relacionado con la desaparición y muerte de Roxana Guzmán Ramírez.

Los detenidos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional que determinará su situación jurídica conforme a derecho en la próxima audiencia inicial. La Fiscalía reiteró su compromiso de realizar “investigaciones científicas, objetivas y exhaustivas” para esclarecer los hechos, así como garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y combatir la impunidad. La desaparición de Roxana Guzmán Ramírez generó preocupación entre la familia que presenció el plagio, el gremio y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, al exigir a las autoridades esclarecer el paradero y dar con los responsables.

CRONOLOGÍA DEL CASO DE ROXANA GUZMÁN RAMÍREZ La privación de la libertad de Roxana Berenice Guzmán Ramírez ocurrió durante las primeras horas del 2 de junio en su domicilio ubicado en Nanchital, Veracruz. De acuerdo con los reportes, un grupo de hombres armados y encapuchados ingresó por la fuerza a la vivienda donde se encontraba la periodista junto con su familia. Entre los agresores se habría identificado al ahora detenido. En un video grabado desde el interior del domicilio, el padre de la periodista, Fernando Guzmán, solicita a los agresores que no ingresen a la vivienda. Sin embargo, uno de los sujetos utiliza un mazo para forzar la entrada, logrando derribar la puerta. Tras el ingreso, uno de los agresores despoja del teléfono celular con el que se realizaba la grabación, momento en el que se interrumpe la transmisión del video. El material fue incorporado a la investigación como parte de los elementos de análisis del caso.

ATRACCIÓN DEL CASO POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA En junio, la investigación por la privación de la libertad de la periodista fue atraída por la Fiscalía General de la República, según informó la fiscal estatal de Veracruz, Lisbeth Jiménez Aguirre. En declaraciones previas, la funcionaria explicó que la carpeta de investigación fue integrada con entrevistas, dictámenes periciales y acciones de búsqueda, antes de ser remitida a la autoridad federal. “Se hicieron todas las diligencias correspondientes... y nos notificaron la atracción por parte de la FGR”, señaló en su momento.

FAMILIA ENTREGÓ ADN Y CONFIABA EN ENCONTRARLA Los familiares de la periodista desaparecida desde el 2 de junio en Veracruz Roxana Guzmán Ramírez acudieron el sábado 27 de junio a la Fiscalía General de la República (FGR) de Coatzacoalcos para la toma de muestras de ADN, según medios de comunicación locales. Estas muestras servirán para la investigación por la desaparición de la comunicadora o de identificación si en algún momento se encuentra el cuerpo sin vida a la reportera.

Fernando Guzmán, padre de Roxana Berenice, afirmó para tener “ganas de encontrar a mi hija”, afirmando que la esperanza muere a lo último; así como dijo confirmar en el trabajo de las autoridades para dar con el paradero de la mujer. “La esperanza muere al último, primeramente Dios, aunque esté sin ojos, sin una pierna, ojalá que mi hija aparezca”, declaró Guzmán a reporteros. Los padres de la periodista pidieron a los medios de comunicación y redes sociales evitar especulaciones.

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