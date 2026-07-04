Periodistas de México exigen a la FGE clasificar el caso de Roxana Guzmán como ‘feminicidio’

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    Periodistas de México exigen a la FGE clasificar el caso de Roxana Guzmán como ‘feminicidio’

Elementos de la Fiscalía General de Veracruz confirmaron que la periodista Roxana, plagiada hace un mes, fue asesinada tras la captura en su hogar

El 4 de julio se ha destacado que organizaciones a favor de la libertad de prensa han exigido que el caso de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez sea reclasificado como ‘feminicidio’.

Tras el arresto de 8 personas, presuntamente, implicadas en el caso de secuestro de la periodista de Veracruz, Roxana Guzmán, se esclareció que la víctima fue asesinada. Al haberse confirmado, por parte de la fiscalía, organizaciones han solicitado que el incidente sea analizado bajo la perspectiva de género.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desaparecen-6-estudiantes-la-mayoria-menores-de-edad-en-jalisco-antes-y-despues-de-su-graduacion-FM21876470

A causa del factor de que la víctima era mujer y periodista, la Red Nacional de Periodistas de México ha exhortado a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, que reconozca con transparencia el nivel de inseguridad que viven los comunicadores en el estado.

Ningún acto de violencia contra las mujeres, y menos aún contra quienes ejercen el periodismo puede quedar impune. El estado mexicano tiene la obligación de garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral para Roxana Berenice Guzmán Ramírez y su familia’, se emitió en el comunicado.

Elementos de la Fiscalía confirmaron que los restos óseos, encontrados en un rancho de la comunidad Emiliano Zapata, en Michoacán, pertenecían a la periodista Roxana Guzmán.

https://vanguardia.com.mx/opinion/roxana-berenice-el-precio-de-escribir-y-criticar-HB21202353

México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y Veracruz mantiene un historial de agresiones, desapareciones y asesinatos contra periodistas que evicencian los riesgos estructurales que enfrenta el gremio particularmente las mujeres periodistas, quienes además enfrentan violencias diferenciadas por razón de género’, detalló el pronunciamiento de la Red Nacional de Periodistas de México.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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