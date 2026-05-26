Consiguen más de 200 mil personas romper un récord mundial al realizar la mayor clase de salud sexual

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    Consiguen más de 200 mil personas romper un récord mundial al realizar la mayor clase de salud sexual
    Enrique Garay (d), Leidy Montoya (c-d), Juan Antonio Rodríguez (c-i), y Eliane Marcia Tormes, en el programa el entrenamiento de salud sexual realizado por la alianza SICOnfío a través de la campaña “Que no te metan gol”. EFE/Reckitt- Sico

Este evento es parte de la campaña impulsada por la alianza SICOnfío, a través de la campaña “Que no te metan gol”, con la que se busca tener conversaciones sobre salud sexual entre adolescentes y jóvenes de manera accesible y sin prejuicios

De acuerdo con la Agencia de Noticias EFE, gracias a la participación de más de 200 mil personas se consiguió romper “un récord al participar en el entrenamiento de salud sexual más grande realizado hasta ahora en el mundo”, a través de una “iniciativa digital” con la que tiene como propósito dar “información confiable sobre consentimiento, anticoncepción, prevención de infecciones de transmisión sexual y autocuidado” a los adolescentes y jóvenes.

EFE precisa que este evento que se realizó el 14 de mayo y por el número de personas que participaron, “equivalió a llenar de manera simultánea los estadios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey” de acuerdo con los organizadores.

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Cuando falta menos de un mes para que de cominzo la Copa Mundial de Fútbol, esta campaña es impulsada por la alianza SICOnfío, a través de la campaña “Que no te metan gol”, con la que se busca tener conversaciones sobre salud sexual entre adolescentes y jóvenes de manera accesible y sin prejuicios.

“El entrenamiento se desarrolló durante 24 horas continuas en un estadio virtual interactivo, con sesiones en español y portugués dirigidas a participantes de distintos países”, describe EFE.

CLASE VIRTUAL PARA HABLAR DE PREVENCIÓN

Durante este evento, prosigue EFE, los participantes pudieron acceder gratuitamente desde “distintos dispositivos” a los contenidos interactivos que abordaron los temas de “prevención, autocuidado y toma de decisiones informadas”.

En esta clase virtual, explica EFE, se pudo contar con la participación del comentarista Enrique Garay, la psicóloga brasileña Eliane Marcia Tormes, además de la psicóloga colombiana Leidy Montoya y el doctor Juan Antonio Rodríguez, quienes conversaron sobre varior temas, tales temas, el consentimiento, así como los métodos anticonceptivos, también sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual, los vínculos afectivos y la toma de decisiones informadas.

“El consentimiento significa que las dos personas digan que sí; que quieran hacerlo de manera voluntaria, libre, sin presión, sin chantaje y sin estar bajo el efecto de alcohol o sustancias”, explicó Rodríguez

Por su parte, Montoya resaltó que el consentimiento “no es una autorización permanente, sino una decisión que puede cambiar”, indica EFE.

UNA CAMPAÑA BASADA EN ESTUDIO

EFE describe que esta campaña nace a partir de estudios en los que que se demuestran que, tras transcurrir nueve meses una vez que terminan los “grandes eventos deportivos” cabe la posibilidad de las tasas de natalidad registren un incremento de hasta un 16 %, con lo que, añade EFE, se “evidencia el impacto que estos encuentros también pueden tener en decisiones vinculadas con la sexualidad”.

Esta campaña, ‘Que no te metan gol’, hace uso del lenguaje del fútbol on el objetivo de poder “explicar conceptos de educación integral de la sexualidad mediante analogías sobre estrategia, reglas, prevención, cuidado y decisiones informadas”, resalta EFE.

“Solo en las relaciones sanas se vive el partido al máximo”, aseveró la psicóloga brasileña Eliane Marcia Tormes, al abordar la importancia sobre los vínculos afectivos dentro de la sexualidad.

La alianza SICOnfío la componen or el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa); así como la compañía global de salud, higiene y nutrición Reckitt y también las marcas de salud sexual y bienestar íntimo con presencia en distintos mercados de la región Sico, Durex y Olla.

Así también cuentan con el respaldo de la alianza mundial enfocada en planificación familiar y salud sexual y reproductiva FP2030, la asociación civil América Viva, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual FLASSES y el Consejo Nacional de Población (Conapo).

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

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Enrique Garay

Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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