‘Reprueban’ 28 estados en transparencia de gasto en salud

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    ‘Reprueban’ 28 estados en transparencia de gasto en salud
    La calificación global fue de 37.8 puntos de 100, el peor resultado en nueve años, señaló la consultora. CUARTOSCURO

Jalisco, Querétaro, Sinaloa y Guanajuato fueron los únicos estados con calificación positiva en la medición que hizo la consultora Aregional

Solamente cuatro de las 32 entidades federativas en que se divide el país lograron una calificación aprobatoria en el Índice de Transparencia del Gasto en Salud, de Aregional, los otros 28 tuvieron calificaciones reprobatorias.

Este resultado de 37.8 puntos de 100, es “el peor en nueve años...es el escenario más catastrófico” de las entidades federativas, dijo el director general de la consultora, Cutberto Anduaga.

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Los cuatro gobiernos con mejores calificaciones en transparencia en el gasto en salud fueron: Jalisco, Querétaro, Sinaloa y Guanajuato; mientras que entre los peores están: Sonora, Nayarit, Nuevo León, Morelos y Chihuahua.

Aunque la nueva legislación de transparencia, aprobada hace 14 meses, pide a los estados publicar los ingresos y gastos del sector salud de manera periódica en sus portales, hay confusión sobre si las entidades o la federación deben darlos a conocer, además de que hay “apatía, desinterés y abandono para hacer pública la información”.

Anduaga dijo que en el indicador se observó que hay una falta de información sobre el control de medicamentos, el cumplimiento de normas de calidad, de salarios de los funcionarios públicos, lo que nos da muestra de cómo está la situación en los gobiernos de los estados.

Añadió que “no existen evaluaciones permanentes para medir el cumplimiento de objetivos, especialmente en atención médica, abasto de medicamentos y regularización de personal médico”.

El problema está en que las sanciones por incumplir la ley son muy bajas, al ser multas de entre 18 mil a 30 mil pesos.

En conferencia de prensa, durante la presentación del indicador, la directora del Proyecto de Transparencia de Aregional, Elisa Flores, dijo que los estados que más subieron en su calificación fueron: Querétaro que mejoró 18 puntos, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, mientras que los que más bajaron fueron: Quintana Roo, Chihuahua, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes con -39 puntos.

Sin embargo, añadió, los estados que subieron como San Luis Potosí que aumentó del 30 al 14; Tlaxcala del 13 al 7, Estado de México del 25 al 13 logran estar en mejor posición porque los demás estados estuvieron peor.

Expuso que todos los estados están reprobados en nivel de cumplimiento de información sobre el marco regulatorio, que apenas lograron apegarse a la ley en un 57%; en datos programático-presupuestales en 28%; costos operativos 35%; rendición de cuentas 53%; evaluación de resultados 33.5% y estadísticas con 16.5% de cumplimiento.

Hay entidades que no informan sobre plazas y personal del sector salud como: Coahuila, Chihuahua, Morelos, Yucatán y Zacatecas; mientras que el cumplimiento es al 100% en Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa.

Flores explicó que hay total opacidad en sueldos de funcionarios estatales del sector salud en Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Son 27 estados con inaccesibilidad en datos sobre control de medicamentos, solamente cuatro cumplen con ello, Jalisco, Nayarit, Querétaro y Sinaloa.

Sin evolución histórica de información financiera de los sistemas de salud están Campeche, además de que, hay ocho estados con información faltante en años y formatos, entre ellos Zacatecas, Colima, Coahuila, Baja California Sur, Tabasco, Nuevo León, Nayarit y Chihuahua.

Comentó que hay siete estados —Baja California, Campeche, Durango, Guerrero, Puebla, Quintana Roo y Sonora— no tienen información presupuestal de ingresos y egresos para salud en 2026.

Asimismo, agregó, hay 21 estados con invisibilidad en la exposición de normas de calidad como son certificaciones de calidad, normatividad para la gestión del sector y unidades médicas con certificación de salubridad.

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