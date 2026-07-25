Continúa la lucha contra el huachicoleo; decomisan 3 millones de litros de hidrocarburo en Reynosa
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En un operativo coordinado, las autoridades decomisaron diferentes medios de almacenamiento de combustible clandestino
El 25 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó el incautamiento de 3 millones de litros de hidrocarburo, tras asegurar un inmueble en Reynosa, Tamaulipas.
El informe fue compartido por la vocería del Estado. En el comunicado se detalló que el operativo contra el huachicol ocurrió el 21 de julio. Fue coordinado por elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y del área de Seguridad Física de Pemex.
En el sitio, además de la decomisión de 3 millones 769 mil 500 litros del combustible, las autoridades aseguraron un vehículo, seis tractocamiones, siete pipas, dos motobombas, once tanques de almacenamiento móvil, siete tanques verticales, tres generadores de energía y un remolque tipo plataforma.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que todos los objetos incautados serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en su sede en Reynosa, Tamaulipas.