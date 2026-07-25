Continúa la lucha contra el huachicoleo; decomisan 3 millones de litros de hidrocarburo en Reynosa

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    Continúa la lucha contra el huachicoleo; decomisan 3 millones de litros de hidrocarburo en Reynosa
    La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó el incautamiento de 3 millones de litros de hidrocarburo Vanguardia

En un operativo coordinado, las autoridades decomisaron diferentes medios de almacenamiento de combustible clandestino

El 25 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó el incautamiento de 3 millones de litros de hidrocarburo, tras asegurar un inmueble en Reynosa, Tamaulipas.

El informe fue compartido por la vocería del Estado. En el comunicado se detalló que el operativo contra el huachicol ocurrió el 21 de julio. Fue coordinado por elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y del área de Seguridad Física de Pemex.

En el sitio, además de la decomisión de 3 millones 769 mil 500 litros del combustible, las autoridades aseguraron un vehículo, seis tractocamiones, siete pipas, dos motobombas, once tanques de almacenamiento móvil, siete tanques verticales, tres generadores de energía y un remolque tipo plataforma.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-en-la-mira-de-fgr-por-huachicol-acapara-acciones-por-delitos-de-hidrocarburos-FE22404188

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que todos los objetos incautados serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en su sede en Reynosa, Tamaulipas.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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