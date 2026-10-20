Tras manifestaciones, Congreso de Coahuila pide al IMSS informe sobre demandas de trabajadores

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    Tras manifestaciones, Congreso de Coahuila pide al IMSS informe sobre demandas de trabajadores
    El exhorto busca conocer las condiciones de infraestructura, personal y abasto de medicamentos en las unidades del IMSS en Coahuila. HOMERO SÁNCHEZ

Tras las protestas en Saltillo, Torreón y Piedras Negras, el Congreso aprobó un punto de acuerdo para exigir información sobre personal, insumos e infraestructura

Tras las manifestaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo, Torreón y Piedras Negras, el Congreso de Coahuila aprobó un exhorto dirigido al director general del organismo, Zoé Robledo, para que informe sobre las acciones emprendidas para atender las demandas del personal y las necesidades de las unidades médicas del estado.

El punto de acuerdo, impulsado por el diputado Guillermo Ruiz Guerra y respaldado por unanimidad, busca conocer las medidas implementadas para atender las necesidades de personal, el abasto de medicamentos e insumos, así como las condiciones de infraestructura y equipamiento de los hospitales que brindan servicio a la población derechohabiente.

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En la exposición de motivos, el legislador señaló que las recientes movilizaciones evidenciaron problemáticas como la falta de insumos, la insuficiencia de personal y la sobrecarga laboral. En el caso de Coahuila, los inconformes expusieron retrasos en la entrega de medicamentos, largos tiempos de espera para consultas con especialistas y la saturación de los servicios de laboratorio y rayos X.

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El punto de acuerdo fue impulsado por el diputado Guillermo Ruiz Guerra y respaldado por unanimidad en el Congreso. HOMERO SÁNCHEZ

“Es necesario dar seguimiento a las necesidades que persisten y procurar que los recursos disponibles se traduzcan en mejores condiciones de atención. Esto requiere revisar las necesidades de cada unidad médica y hospitalaria, atender oportunamente las deficiencias de infraestructura y equipamiento, y fortalecer la disponibilidad de personal, medicamentos e insumos”, señaló el legislador.

Ruiz Guerra destacó que atender estas peticiones permitirá avanzar hacia condiciones laborales más adecuadas y un servicio médico oportuno para los derechohabientes.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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