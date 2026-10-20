Tras manifestaciones, Congreso de Coahuila pide al IMSS informe sobre demandas de trabajadores

Tras las manifestaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo, Torreón y Piedras Negras, el Congreso de Coahuila aprobó un exhorto dirigido al director general del organismo, Zoé Robledo, para que informe sobre las acciones emprendidas para atender las demandas del personal y las necesidades de las unidades médicas del estado.

El punto de acuerdo, impulsado por el diputado Guillermo Ruiz Guerra y respaldado por unanimidad, busca conocer las medidas implementadas para atender las necesidades de personal, el abasto de medicamentos e insumos, así como las condiciones de infraestructura y equipamiento de los hospitales que brindan servicio a la población derechohabiente.