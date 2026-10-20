PSG derrota 4-2 al Barcelona en Champions League; Lamine Yamal anota, pero no evita la caída

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Fútbol Internacional
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    PSG derrota 4-2 al Barcelona en Champions League; Lamine Yamal anota, pero no evita la caída
    El PSG de Luis Enrique impuso su poder ofensivo ante el Barcelona y firmó una victoria de 4-2 en el Parque de los Príncipes, por la tercera jornada de la Champions League. FOTO: AP

El equipo de Luis Enrique resistió dos empates, marcó dos veces en el cierre y mantuvo su paso perfecto; las lesiones encendieron las alarmas

El Paris Saint-Germain volvió a imponer su jerarquía en la Champions League 2026-2027 y derrotó 4-2 al Barcelona en el Parque de los Príncipes para sumar su tercera victoria consecutiva.

El campeón europeo castigó errores y respondió a cada empate.

El duelo comenzó a máxima intensidad. Khvicha Kvaratskhelia estrelló un disparo en el poste y Raphinha obligó a intervenir a Matvéi Safonov.

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El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, intentó adueñarse de la posesión, pero el conjunto francés combinó presión adelantada, recuperaciones rápidas y llegadas por las bandas para mantener en alerta a Joan García.

Désiré Doué abrió el marcador al minuto 38. Tras una pérdida de Lamine Yamal en la salida catalana, João Neves recuperó la pelota y la cedió al atacante, quien remató desde fuera del área para poner el 1-0.

La ventaja permitió al PSG marcharse al descanso por delante, aunque ambos equipos habían generado oportunidades.

El Barcelona reaccionó en el complemento. Al 55’, el joven lateral Xavi Espart se incorporó al ataque, recibió un pase de Fermín López y fusiló a Safonov para el 1-1.

La igualdad no frenó a los parisinos, que volvieron a adelantarse al 72’, cuando Lucas Hernández ganó por arriba en tiro de esquina y conectó un cabezazo imposible para el guardameta visitante.

La recta final fue frenética. Lamine Yamal puso el 2-2 al 79’ con una definición desde un ángulo cerrado y devolvió la esperanza al Barça.

Sin embargo, apenas dos minutos después, Vitinha controló un despeje fuera del área y soltó una volea potente para recuperar la ventaja de los locales.

El golpe decisivo llegó al 86’. Achraf Hakimi envió un servicio rasante desde la derecha y Fabián Ruiz apareció sin marca en el segundo poste para firmar el 4-2.

El Barcelona se quedó sin margen de reacción y el PSG convirtió una noche de máxima exigencia en otra demostración de contundencia continental.

El espectáculo también dejó preocupación en los banquillos. Ousmane Dembélé, Marquinhos y Kvaratskhelia tuvieron que abandonar el campo con problemas físicos, mientras Dani Olmo salió lesionado por los visitantes.

Para el Barça, el tropiezo llega antes del Clásico contra Real Madrid; para Luis Enrique, supone otro impulso en la defensa de su corona europea.

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En el resto de resultados, el Porto cayó 0-1 ante PSV Eindhoven en el Estádio do Dragão por un gol de Guus Til al 57’.

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Santiago Giménez permaneció en la banca y no tuvo minutos, mientras los portugueses acumularon su tercera derrota en tres partidos de Champions.

También destacó la remontada de Liverpool, que superó 4-3 al Villarreal después de ir perdiendo 0-2; Manchester City goleó 5-1 al AEK Atenas.

Napoli derrotó 4-3 al Bodø/Glimt y Roma aplastó 4-0 al Slovan Bratislava. Stuttgart y Atlético de Madrid empataron 1-1, Borussia Dortmund venció 2-1 al Sabah en Azerbaiyán, mientras Fenerbahçe y Slavia de Praga dividieron puntos con un 2-2.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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