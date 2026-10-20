De alebrijes a esqueletos: La tendencia de arte canino que llega para Halloween y Día de Muertos en Saltillo

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    De alebrijes a esqueletos: La tendencia de arte canino que llega para Halloween y Día de Muertos en Saltillo
    El ‘grooming fantasía’ permite a los perros lucir un aspecto festivo en Halloween y Día de Muertos sin la incomodidad de usar ropa o accesorios ajustados. GEMINI

Con tintes vegetales y materiales seguros, el ‘grooming fantasía’ se posiciona como una alternativa cómoda y festiva al disfraz tradicional

La temporada más festiva y enigmática del año ha comenzado a sentirse con fuerza en las calles de Saltillo. Entre cempasúchil, altares, calaveritas de azúcar y preparativos para las noches de disfraces, la capital coahuilense abraza una tradición cada vez más arraigada: integrar a las mascotas en los festejos familiares de Halloween y Día de Muertos. Sin embargo, este año el clásico disfraz de tela o el chaleco temático han comenzado a ceder su lugar a una propuesta mucho más artística, cómoda y llena de color: el estilismo de fantasía y el arte corporal canino.

En salones y estéticas veterinarias de la ciudad, los profesionales están convirtiendo el pelaje de las mascotas en auténticos lienzos. Icónicas catrinas, coloridos alebrijes y simpáticos esqueletos rinden homenaje a las tradiciones mexicanas. Esta tendencia no solo llena de alegría las redes sociales locales, sino que se consolida como una alternativa práctica y muy respetuosa para que los consentidos del hogar disfruten de las festividades sin ataduras.

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CREATIVIDAD SIN INCOMODIDAD PARA LOS CONSENTIDOS DEL HOGAR

Durante años, vestir a las mascotas para las fotos otoñales representaba un reto para muchos tutores. Los trajes de tela, sombreros con elásticos o capas ajustadas suelen provocar calor, limitar los movimientos naturales del perro o generar estrés. Frente a esta situación, el pintado y teñido artístico surge como una solución sumamente amigable.

Al no llevar prendas encima, los caninos mantienen su movilidad intacta, no sufren alteraciones en su temperatura corporal ni experimentan la molestia de rozaduras. Caminan, corren y juegan con total libertad mientras lucien un aspecto festivo y espectacular que roba sonrisas por donde pasan.

$!La tendencia del arte canino cobra fuerza para las fiestas de otoño.
La tendencia del arte canino cobra fuerza para las fiestas de otoño. PEXELS

TECNOLOGÍA COSMÉTICA VETERINARIA: INSUMOS SEGUROS Y SUSTENTABLES

Detrás de estos deslumbrantes resultados visuales se encuentra un riguroso compromiso con la salud animal. Las estéticas caninas de Saltillo emplean exclusivamente productos de alta gama desarrollados de manera específica para el uso dermatológico en perros y gatos:

* Tintes vegetales e hipoalergénicos: Formulados a partir de pigmentos botánicos y cosméticos de grado vegano. Su composición está nivelada al pH neutro de la piel canina, lo que evita cualquier tipo de irritación o alergia.

* Tizas y aerosoles temporales a base de agua: Excelentes para acentos de color en orejas, patas o cola. Están completamente libres de amoníaco, alcohol, parabenos y químicos agresivos, ofreciendo una fijación suave y segura.

* Pinturas de fácil remoción: Diseñadas para desvanecerse gradualmente con las lavadas o retirarse por completo tras un par de baños con champú especializado, sin dejar rastros ni resecar la fibra del pelo.

Además, todos estos insumos destacan por ser completamente inodoros e inofensivos. En caso de que la mascota intente lamerse, los componentes naturales no representan riesgo alguno para su sistema digestivo.

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UN ESPACIO DE MIMOS, PREMIOS Y BIENESTAR EN LA CIUDAD

El éxito de esta práctica en Saltillo radica también en la paciencia y el cariño con el que se realizan las sesiones. Los profesionales del estilismo local abordan el proceso con técnicas de refuerzo positivo, ofreciendo premios, pausas de descanso y constantes caricias. Para el canino, la experiencia se percibe como una sesión prolongada de cepillado y apapacho relajante.

Gracias a la combinación de seguridad, vanguardia e innovación, las familias saltillenses encuentran hoy en el arte canino la excusa perfecta para celebrar las tradiciones, retratar momentos inolvidables y rendir un homenaje lleno de color a sus mejores amigos de cuatro patas.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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