Crean polémica jueces en NL tras fallos a favor de Samuel García

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Crean polémica jueces en NL tras fallos a favor de Samuel García
    A un año de la elección judicial, juzgadores impulsados por el Mandatario de Nuevo León frenaron su juicio político y devolvieron la libertad a generadores de violencia como “El Titán”. ARCHIVO

Señalan conflicto de interés de juzgadores en Nuevo León; acusan que el grupo impulsado por el Gobernador frena sanciones en su contra y libera capos

Al cumplirse un año de la elección judicial en la que fueron promovidos en “acordeones” circulados por la administración del gobernador Samuel García, jueces y magistrados federales “samuelistas” no solo han beneficiado con fallos al mandatario y su gestión, sino que también han liberado a presuntos integrantes del crimen organizado.

Se trata de al menos tres juezas y dos jueces que han emitido resoluciones en seis casos que han resultado polémicos y cuestionados.

La jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Tania V. Neri Borjas, y los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Roberto Rodríguez Garza y Cynthia Cristina Leal Garza, por ejemplo, han dictado fallos que benefician directa o indirectamente al emecista.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/va-morena-contra-freno-a-juicio-politico-de-samuel-garcia-MG22177139

En el caso de Neri, hace una semana se reveló que le otorgó en fast track una suspensión provisional al gobernador que frena el juicio político en su contra en el Congreso local por la presunta triangulación de recursos públicos en beneficio de despachos de su familia.

El 14 de octubre de 2025, le revocó una suspensión definitiva a Rodrigo Maldonado, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y ligado al PRI, frenando la posibilidad de que se sumara a la Sala Superior del órgano judicial, pese a existir una vacante. Con esta decisión, el Ejecutivo mantuvo el control del TJA, que encabeza la emecista Ethel Maldonado.

Sobre los magistrados Rodríguez y Leal, el pasado 5 de junio se publicó que fueron denunciados por conflicto de interés en un caso relacionado con el TJA.

Antes de asumir su magistratura, Rodríguez fue magistrado del TJA y Leal fue coordinadora de Análisis de Información de la Oficina del Secretario General de Gobierno. Ambos fueron señalados porque, a pesar de sus ligas con la administración estatal, no se excusaron en un recurso de revisión.

Los jueces promovidos por el gobernador en acordeones que han estado vinculados con liberaciones de presuntos delincuentes son María de los Ángeles Padrón y Luis Gerardo Esparza.

Apenas el lunes, Padrón, jueza de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el estado, determinó no vincular a proceso a José Antonio Cortés Huerta, “El Titán”, lo que significó su liberación.

Esparza, juez Segundo de Distrito en Materia Penal, fue quien otorgó en enero pasado un amparo a Joel R. Ramones Barba, líder de “Los Rodos” y generador de violencia en la entidad, para dejarlo en libertad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusan-de-despedir-a-fiscal-de-la-fgr-tras-negarse-a-congelar-caso-contra-juez-LD22212977

Los también apoyados en acordeones Carlos A. Flores y Sonia A. Martínez, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal y magistrada del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal, respectivamente, fueron exhibidos por acudir al festejo de cumpleaños del secretario de Gobierno, Miguel Flores, identificado como operador político y amigo personal del gobernador.

Lo mismo sucedido con Érick Martín Vega Sierra, juez de Distrito en materia Laboral.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Polémica
Jueces

Localizaciones


Nuevo León

Personajes


Samuel García

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Durante este año, los casos de obesidad se han incrementado en un 48 por ciento.

Saltillo: Se disparan 40% ventas de fármacos antiobesidad, pese a altos costos
Autoridades llegaron al lugar de los hechos para detener al conductor de la camioneta.

Niño de siete años muere atropellado, en Saltillo
Los perros son la mascota predilecta de los coahuilenses: hay más de un millón en la entidad.

Coahuila: Crece número de mascotas y superan los 2 millones; entidad es ‘team perros’
Lorenzo Faravelli y Christian “Hobbit” Bermúdez aportarán experiencia y creatividad al histórico duelo entre Necaxa y Atlante.

¿Dónde ver Necaxa vs Atlante? Horario, transmisión y el histórico regreso de los Potros a la Liga MX
Historia. Roberto Gómez Fernández adelantó que la próxima bioserie explorará la vida y personalidad de Don Ramón más allá de lo visto en la vecindad.

¡Crece el ‘Chespiriverso’! Cocinan HBO Max y Roberto Gómez Fernández bioserie de ‘Don Ramón’
Peritos de la SSPC del Gobierno de México están efectuando una revisión a los videos aportados en el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa para determinar si fueron editados.

SSPC revisa videos del caso Debanhi Escobar; buscan determinar si fueron editados
La CNDH pidió investigar con rigor las muertes de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE y reforzar la asistencia consular a las víctimas y sus familias.

CNDH condena muerte de mexicanos bajo custodia del ICE y exige investigaciones y justicia
La presidenta afirmó que Francisco Javier García Cabeza de Vaca sigue fuera de México con una orden de aprehensión vigente y una solicitud de extradición en trámite.

Sheinbaum afirma que Cabeza de Vaca es prófugo de la justicia; extradición sigue sin respuesta de EU