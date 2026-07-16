Crean polémica jueces en NL tras fallos a favor de Samuel García

La jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Tania V. Neri Borjas, y los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Roberto Rodríguez Garza y Cynthia Cristina Leal Garza, por ejemplo, han dictado fallos que benefician directa o indirectamente al emecista.

Se trata de al menos tres juezas y dos jueces que han emitido resoluciones en seis casos que han resultado polémicos y cuestionados.

Al cumplirse un año de la elección judicial en la que fueron promovidos en “acordeones” circulados por la administración del gobernador Samuel García , jueces y magistrados federales “samuelistas” no solo han beneficiado con fallos al mandatario y su gestión, sino que también han liberado a presuntos integrantes del crimen organizado.

En el caso de Neri, hace una semana se reveló que le otorgó en fast track una suspensión provisional al gobernador que frena el juicio político en su contra en el Congreso local por la presunta triangulación de recursos públicos en beneficio de despachos de su familia.

El 14 de octubre de 2025, le revocó una suspensión definitiva a Rodrigo Maldonado, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y ligado al PRI, frenando la posibilidad de que se sumara a la Sala Superior del órgano judicial, pese a existir una vacante. Con esta decisión, el Ejecutivo mantuvo el control del TJA, que encabeza la emecista Ethel Maldonado.

Sobre los magistrados Rodríguez y Leal, el pasado 5 de junio se publicó que fueron denunciados por conflicto de interés en un caso relacionado con el TJA.

Antes de asumir su magistratura, Rodríguez fue magistrado del TJA y Leal fue coordinadora de Análisis de Información de la Oficina del Secretario General de Gobierno. Ambos fueron señalados porque, a pesar de sus ligas con la administración estatal, no se excusaron en un recurso de revisión.

Los jueces promovidos por el gobernador en acordeones que han estado vinculados con liberaciones de presuntos delincuentes son María de los Ángeles Padrón y Luis Gerardo Esparza.

Apenas el lunes, Padrón, jueza de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el estado, determinó no vincular a proceso a José Antonio Cortés Huerta, “El Titán”, lo que significó su liberación.

Esparza, juez Segundo de Distrito en Materia Penal, fue quien otorgó en enero pasado un amparo a Joel R. Ramones Barba, líder de “Los Rodos” y generador de violencia en la entidad, para dejarlo en libertad.