Va Morena contra freno a juicio político de Samuel García

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    Va Morena contra freno a juicio político de Samuel García
    Ayer, María Estela Ríos prohibió al Congreso de Nuevo León resolver el juicio político contra Samuel García por presuntos actos de corrupción. Presidencia

La dirigente nacional de Morena anticipó que el equipo jurídico preparará los instrumentos y la próxima semana apelará la determinación

CDMX.- Morena irá contra el freno al juicio político del gobernador de Nuevo León, Samuel García, que ordenó la Ministra de la Corte, María Estela Ríos, anunció la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel.

Esta semana, anticipó, el equipo jurídico preparará los instrumentos y la próxima semana apelará la determinación, además de que ampliará la denuncia contra el Mandatario emecista ante la Fiscalía General de la República (FGR).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descarta-morena-riesgos-en-coalicion-con-pvem-en-chihuahua-BG22174432

“La Suprema Corte emitió una suspensión a la medida de que una vez que avanzara el juicio político, se le destituyera o se le separara del cargo, y la Corte dio un análisis, bueno, la Ministra (que) no es el Pleno de la Corte, que vamos a recurrir”, expuso.

“De que no se puede separar del cargo, pues, porque en su análisis afectaría la conducción del Gobierno. Lo vamos a recurrir porque consideramos que no puede seguir un corrupto en el Gobierno, no debiese”.

CORTE PROHÍBE JUICIO POLÍTICO

Ayer, Ríos prohibió al Congreso de Nuevo León resolver el juicio político contra Samuel García por presuntos actos de corrupción, así como su separación o inhabilitación.

La Ministra, quien fue consejera jurídica de Presidencia con Andrés Manuel López Obrador, le concedió al emecista la suspensión en la controversia que promovió para impugnar el procedimiento iniciado por la dirigencia de Morena en Nuevo León, por presunto peculado y enriquecimiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/victor-rodriguez-padilla-exdirector-de-pemex-sale-de-prision-seguira-en-libertad-proceso-por-violencia-familiar-MG22171814

Sin embargo, Montiel sostuvo que una de las banderas del partido es el combate a la corrupción, por lo que insistirán en que el juicio político avance.

“La semana que viene vamos a ampliar la denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), porque tenemos más elementos que nos han hecho llegar muchas cosas(...) vamos a continuar con el tema. Nosotros, entre otras cosas, luchamos contra la corrupción, y le afecta a la población que estos recursos se desvíen”, advirtió.

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