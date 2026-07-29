$!Crece 4.3% edificación de vivienda e impulsa al sector de construcción en México

Ricardo Trejo, director general de Forecastim, explicó que este dinamismo está impulsado principalmente por la inyección de recursos federales a través del Programa de Vivienda para el Bienestar, así como por un incremento en la construcción de vivienda media y residencial.

La edificación de vivienda formal se convirtió en el principal motor de la industria de la construcción en México durante 2026, al registrar un crecimiento aproximado de 4.3 por ciento durante el primer semestre del año, señalaron especialistas.

“La vivienda es la que está rescatando a toda la industria de la construcción porque el resto de las actividades están deprimidas, una tendencia que comenzó a gestarse desde 2025” , señaló el especialista.

Agrega que el sector mantendrá un comportamiento similar durante la segunda mitad del año, por lo que estima que cerrará con un crecimiento del 4 por ciento.

“Este desempeño contrasta con la debilidad de otros rubros del sector constructivo, como la infraestructura comercial e industrial, que continúan rezagados ante la incertidumbre económica y la pausa de inversiones asociadas al nearshoring” , apuntó.

Trejo señaló que el avance registrado este año es relevante para la industria formal de vivienda, pues permitirá recuperar los niveles de producción previos a la crisis sanitaria, registrados entre 2018 y 2019, luego de más de cinco años de rezago.

Explicó que el impulso gubernamental ha detonado principalmente la construcción de vivienda de interés social, con mayor impacto en la zona centro y sureste del país. No obstante, destacó que los segmentos medio y residencial también muestran dinamismo, con inversiones concentradas en el norte y el Bajío.

Marisol Becerra, directora de Datos y Estrategia en Monopolios, coincidió en que la vivienda está impulsando al sector de la construcción, junto con la obra pública en diversos rubros.