Crece 4.3% edificación de vivienda e impulsa al sector de construcción en México

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    Crece 4.3% edificación de vivienda e impulsa al sector de construcción en México
    Con más de 274 mil casas en desarrollo del plan Bienestar y repunte privado, la vivienda formal sostiene a la industria de la construcción durante 2026. ARCHIVO

La edificación de vivienda crece 4.3% en el primer semestre y frena la caída de la construcción en México; prevén un incremento del 4% al cierre de 2026

La edificación de vivienda formal se convirtió en el principal motor de la industria de la construcción en México durante 2026, al registrar un crecimiento aproximado de 4.3 por ciento durante el primer semestre del año, señalaron especialistas.

Ricardo Trejo, director general de Forecastim, explicó que este dinamismo está impulsado principalmente por la inyección de recursos federales a través del Programa de Vivienda para el Bienestar, así como por un incremento en la construcción de vivienda media y residencial.

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“La vivienda es la que está rescatando a toda la industria de la construcción porque el resto de las actividades están deprimidas, una tendencia que comenzó a gestarse desde 2025” , señaló el especialista.

Agrega que el sector mantendrá un comportamiento similar durante la segunda mitad del año, por lo que estima que cerrará con un crecimiento del 4 por ciento.

“Este desempeño contrasta con la debilidad de otros rubros del sector constructivo, como la infraestructura comercial e industrial, que continúan rezagados ante la incertidumbre económica y la pausa de inversiones asociadas al nearshoring” , apuntó.

Trejo señaló que el avance registrado este año es relevante para la industria formal de vivienda, pues permitirá recuperar los niveles de producción previos a la crisis sanitaria, registrados entre 2018 y 2019, luego de más de cinco años de rezago.

Explicó que el impulso gubernamental ha detonado principalmente la construcción de vivienda de interés social, con mayor impacto en la zona centro y sureste del país. No obstante, destacó que los segmentos medio y residencial también muestran dinamismo, con inversiones concentradas en el norte y el Bajío.

Marisol Becerra, directora de Datos y Estrategia en Monopolios, coincidió en que la vivienda está impulsando al sector de la construcción, junto con la obra pública en diversos rubros.

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Destacó que, al 15 de junio de este año, el Programa de Vivienda para el Bienestar tenía más de 274 mil viviendas en construcción, una cifra equivalente a cerca de dos años de producción nacional.

Esto se explica porque en 2025 se registraron alrededor de 139 mil viviendas, de acuerdo con datos del Registro Único de Vivienda (RUV).

El especialista señaló que, de enero a junio de 2026, se terminaron 66 mil 130 viviendas, 7 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, según cifras del RUV .

"El segundo semestre suele ser más fuerte en materia de producción. De mantener esta tendencia, 2026 cerraría por encima de las 139 mil viviendas registradas en 2025. Lo relevante no es solo la cifra de este año, sino la combinación de lo acumulado y lo que pueda acelerarse en 2027" , puntualizó.

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