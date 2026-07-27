Vivienda para el Bienestar 2026: estas personas aún pueden registrarse antes del 2 de agosto

Las personas interesadas en acceder al Programa Vivienda para el Bienestar 2026 aún tienen oportunidad de realizar su registro. La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) informó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 2 de agosto de 2026, por lo que quienes cumplan con los requisitos podrán acudir a los módulos habilitados en los municipios participantes.

Este programa federal busca facilitar el acceso a una vivienda a personas que actualmente no cuentan con casa propia ni tienen la posibilidad de obtener un crédito hipotecario mediante instituciones como Infonavit o Fovissste. Requisitos para solicitar Vivienda para el Bienestar De acuerdo con la convocatoria vigente de la Conavi, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones: 1. No contar con vivienda propia. 2. No tener un crédito vigente de Infonavit o Fovissste. 3. Percibir ingresos mensuales de hasta 17 mil 800 pesos. 4. Acudir personalmente al módulo de registro correspondiente. 5. Cumplir con los criterios establecidos por la convocatoria vigente. La dependencia explicó que el objetivo es apoyar a familias y personas que, por su situación económica, no pueden acceder a los esquemas tradicionales de financiamiento para adquirir una vivienda.

Documentos necesarios para el registro El trámite únicamente puede realizarse de manera presencial y sin costo. Para integrar el expediente, los solicitantes deberán presentar: - Identificación oficial vigente. - CURP. - Comprobante de domicilio. - Comprobante de ingresos. - Documento que acredite alguna discapacidad, cuando aplique. La Conavi recomienda llevar la documentación completa, así como originales y copias en caso de que el módulo de atención las solicite. ¿Hasta cuándo estará abierta la convocatoria? El registro para esta etapa del programa concluirá el 2 de agosto de 2026. Los módulos de atención operan únicamente en los municipios incluidos en la convocatoria, por lo que es importante verificar previamente que la localidad donde resides forme parte del proceso de inscripción. Asimismo, las autoridades recordaron que el trámite es completamente gratuito y no existen gestores autorizados para ofrecer lugares o acelerar el procedimiento a cambio de dinero. ¿Qué ofrece el Programa Vivienda para el Bienestar? El Programa Vivienda para el Bienestar forma parte de la estrategia del Gobierno de México para ampliar el acceso a la vivienda mediante esquemas de financiamiento social.

Una vez concluido el registro, los expedientes serán revisados y validados conforme a las reglas de operación del programa. En caso de ser seleccionados, los beneficiarios accederán a un esquema de financiamiento cuyos pagos serán definidos de acuerdo con la capacidad económica de cada familia. Finalmente, la Conavi exhortó a la población a consultar únicamente los canales oficiales para conocer nuevas convocatorias, actualizaciones o cambios en el proceso de registro y evitar caer en posibles fraudes.