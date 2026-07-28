Vivienda en conjunto en CDMX: estos son los requisitos para comprar un departamento a bajo costo

Comprar un departamento en la Ciudad de México representa un desafío para miles de familias debido al constante aumento en los precios de la vivienda. Ante este panorama, el Gobierno capitalino impulsa un modelo denominado Vivienda en Conjunto o coproducción de vivienda, cuyo objetivo es ofrecer departamentos a costos más accesibles para quienes desean permanecer viviendo en la capital.

Este esquema busca garantizar el derecho a una vivienda digna mediante la colaboración entre las autoridades y organizaciones sociales, reduciendo el costo final de los inmuebles y facilitando su adquisición.

¿Cómo funciona la coproducción de vivienda? De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, este modelo se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre las instituciones públicas y organizaciones sociales especializadas en vivienda. En este esquema, cada parte desempeña un papel específico: 1. El Gobierno aporta recursos económicos, suelo, financiamiento y acompañamiento institucional durante el desarrollo del proyecto. 2. Las organizaciones sociales participan en la gestión de los proyectos, la organización de las familias beneficiarias y el seguimiento de la construcción. Gracias a este trabajo conjunto, es posible disminuir los costos de edificación y ofrecer departamentos a precios considerablemente menores que los del mercado inmobiliario tradicional.

¿Quiénes pueden acceder a estos departamentos? El programa está dirigido principalmente a personas que buscan una solución habitacional dentro de la Ciudad de México y que cumplen con los requisitos establecidos por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI). Entre los posibles beneficiarios se encuentran: - Habitantes de la Ciudad de México que requieren una vivienda. - Familias de bajos y medianos ingresos. - Personas que forman parte de organizaciones sociales o cooperativas de vivienda que colaboran con el INVI. - Solicitantes que cumplan con los criterios establecidos por los programas de vivienda del Gobierno capitalino. - Personas interesadas en continuar viviendo dentro de la capital. Cada proyecto puede contemplar requisitos específicos, por lo que las personas interesadas deben mantenerse atentas a las convocatorias oficiales. ¿Cuánto cuestan los departamentos? Uno de los principales atractivos de este modelo es el costo de las viviendas. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno capitalino, los departamentos construidos bajo el esquema de coproducción de vivienda tienen un precio aproximado de entre 700 mil y 900 mil pesos, aunque algunos proyectos pueden acercarse al millón de pesos dependiendo de sus características y ubicación. Además, los beneficiarios pueden cubrir el costo mediante mensualidades accesibles y sin intereses, lo que representa una alternativa frente a los créditos hipotecarios tradicionales con tasas elevadas.

Una alternativa para permanecer en la CDMX Con este modelo, el Gobierno de la Ciudad de México busca ampliar el acceso a una vivienda digna y evitar que las familias tengan que abandonar la capital debido al incremento en los precios del suelo y los inmuebles. La vivienda conjunta se ha convertido en una opción para quienes desean adquirir un departamento a un costo más accesible, mediante un esquema de colaboración entre autoridades y organizaciones sociales que prioriza el bienestar de las familias y el derecho a una vivienda adecuada.