Crecen 15% accidentes laborales en México

Los accidentes de trabajo muestran una tendencia al alza y solo en 2024 crecieron 15 por ciento anual, de acuerdo con Grupo CICADEHP con base en los datos más recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Datos reportados por el IMSS señalan que en años recientes hubo un incremento anual de casi 15 por ciento en accidentes laborales, alcanzando cifras altas no detectadas en décadas anteriores, lo que sugiere una tendencia al alza en reportes de accidentes laborales notificados”.

“Lo anterior sugiere que la seguridad laboral es un reto en prevención y cultura de seguridad”, afirmó en entrevista Julián Dolores Hernández, director general de Grupo CICADEHP.

Los accidentes laborales generaron pérdidas superiores a los 76 mil millones de pesos en 2024, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El costo promedio por trabajador lesionado (incluye incapacidad temporal y gastos médicos) se estima en 21 mil 500 pesos.

El impacto indirecto por pérdida de productividad supera los 35 mil millones de pesos, según un análisis de Grupo CICADEHP, una firma con 38 años de experiencia especializada en cumplimiento normativo laboral, seguridad e higiene.

Los sectores con un mayor índice de accidentes son la industria de la construcción, la manufacturera y servicios de transporte y almacenamiento, seguidos del comercio y servicios de alojamiento y preparación de alimentos.

“Tras la pandemia, los accidentes laborales en México han retomado una tendencia al alza, lo que mantiene a la seguridad y salud en el trabajo como un tema prioritario para las empresas, tanto por el bienestar de los colaboradores como por sus implicaciones legales y operativas”, destacó.

Agregó que las inspecciones laborales son una herramienta clave para prevenir estos eventos, pero su impacto depende de cómo se implementen.

Opinó que muchas empresas aún presentan rezagos en capacitación, lo que favorece actos inseguros como el uso inadecuado del equipo de protección personal o la operación de maquinaria sin entrenamiento.

En este sentido, detalló que la falta de equipos adecuados y de condiciones laborales seguras impacta directamente en la productividad.

Aunque México cuenta con normas obligatorias en materia de seguridad y salud en el trabajo, destacó, el nivel de cumplimiento de la normatividad laboral varía según el tamaño de la empresa, el sector y la cultura de seguridad interna.

“Las autoridades laborales, tanto federales como estatales, realizan inspecciones regulares para verificar el cumplimiento de condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo. Reportes gubernamentales subrayan que estas revisiones ayudan a identificar áreas de mejora para que de esta forma se promuevan las correcciones necesarias sin necesidad de sanciones inmediatas”, comentó.