Torreón: Buscan reducir accidentes con capacitación a motociclistas

Con el objetivo de incentivar a los motociclistas a capacitarse en conducción defensiva y preventiva, y así reducir los accidentes viales, la Dirección General de Movilidad Urbana lanzó una invitación para que los propietarios recuperen las motocicletas que fueron retiradas durante los operativos realizados en 2023, 2024 y 2025.

El director de la dependencia, Luis Morales Cortés, informó que este año, en coordinación con la directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz Dávila, se reforzarán los operativos dirigidos a motociclistas que no han tomado la capacitación, con la meta de superar los 4 mil 800 certificados en el transcurso de 2025.

Respecto a la iniciativa impulsada por la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González para la recuperación de motocicletas, Morales Cortés explicó que también se busca apoyar la economía familiar, por lo que se aplicará un costo mínimo de multa para la entrega de las unidades.

No obstante, el requisito indispensable será acreditar el curso de manejo defensivo y preventivo que imparte la Dirección General de Movilidad Urbana.

“El costo será el equivalente al que se aplica cuando una motocicleta es retirada recientemente, descartando cualquier adeudo acumulado. El objetivo es que quien utilice este medio de transporte tenga la capacitación necesaria y así contribuir a la disminución de accidentes viales”, puntualizó.