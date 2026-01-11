Torreón: Buscan reducir accidentes con capacitación a motociclistas
La recuperación está ligada a tomar el curso de conducción defensiva y preventiva
Con el objetivo de incentivar a los motociclistas a capacitarse en conducción defensiva y preventiva, y así reducir los accidentes viales, la Dirección General de Movilidad Urbana lanzó una invitación para que los propietarios recuperen las motocicletas que fueron retiradas durante los operativos realizados en 2023, 2024 y 2025.
El director de la dependencia, Luis Morales Cortés, informó que este año, en coordinación con la directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz Dávila, se reforzarán los operativos dirigidos a motociclistas que no han tomado la capacitación, con la meta de superar los 4 mil 800 certificados en el transcurso de 2025.
Respecto a la iniciativa impulsada por la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González para la recuperación de motocicletas, Morales Cortés explicó que también se busca apoyar la economía familiar, por lo que se aplicará un costo mínimo de multa para la entrega de las unidades.
No obstante, el requisito indispensable será acreditar el curso de manejo defensivo y preventivo que imparte la Dirección General de Movilidad Urbana.
“El costo será el equivalente al que se aplica cuando una motocicleta es retirada recientemente, descartando cualquier adeudo acumulado. El objetivo es que quien utilice este medio de transporte tenga la capacitación necesaria y así contribuir a la disminución de accidentes viales”, puntualizó.
El funcionario aclaró que el retiro de motocicletas no tiene como fin dejar sin transporte a los usuarios, sino fomentar la capacitación de los conductores, el uso obligatorio de casco y la regularización de documentos como licencia y placas.
En este sentido, hizo un llamado a quienes en años anteriores les fue retirada su motocicleta para que acudan al primer piso del edificio del Banco de México, donde recibirán atención para regularizar su situación y recuperar su unidad.
Asimismo, Morales Cortés reiteró el compromiso del alcalde Román Alberto Cepeda González de continuar impulsando acciones de capacitación para mejorar la movilidad urbana, mediante la promoción de una conducción responsable y el uso del casco como medida fundamental para proteger la vida de los conductores.
Destacó que el curso es completamente gratuito y puede ser tomado de manera voluntaria por motociclistas, aun cuando no les haya sido retirada su unidad. También pueden asistir de forma anticipada quienes estén por adquirir una motocicleta.
Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 871 500 7107 o consultar las redes sociales, en Facebook: Dirección General de Vialidad y Movilidad Urbana.