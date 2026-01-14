Aumentan en México 25% accidentes aéreos

De enero a octubre de 2025 se registraron 35 accidentes aéreos en el País, 25 por ciento más que los ocurridos en el mismo periodo de un año previo cuando sumaron 28, de acuerdo con los datos más recientes de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Estas cifras preocupan a expertos, ya que en todo 2024 se registraron 34 accidentes aéreos en total.

De hecho, los incidentes aéreos también repuntaron con 184 eventos y una alza anual de 27.3 por ciento.

En todo 2024 los incidentes sumaron 175.Un accidente se refiere a un suceso grave con lesiones mortales o graves a pasajeros y/o daños estructurales severos a la aeronave.

Un incidente es un evento que afecta o podría afectar la seguridad de las operaciones, pero sin alcanzar la severidad de un accidente.

El último accidente de 2025 registrado fue el 15 de diciembre cuando una aeronave proveniente de Acapulco, Guerrero, se desplomó a unos 2.5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Toluca en el que perdieron la vida 10 personas.

El sector aéreo ha manifestado su preocupación por la falta de presupuesto en la AFAC para efectuar sus funciones de inspección, verificación e investigación de accidentes, asÌ como de capacitación y adiestramiento.

A pesar de que los accidentes e incidentes crecieron de enero a octubre de 2025, en ese mismo periodo la autoridad médica aeronáutica redujo en 10 por ciento el número de evaluaciones al personal que trabaja en el sector al realizar 46 mil 747 inspecciones médicas.

Las no aptitudes médicas descendieron 42.7 por ciento anual al registrar mil 150.

Las supervisiones aumentaron 53.8 por ciento en enero a octubre de 2025 al realizarse 563 contra 366 de igual periodo de 2024.

Fernando Gómez, especialista del sector aéreo, indicó que la baja en las evaluaciones y no aptitudes médicas obedecen principalmente a la falta de personal de salud capacitado en la AFAC, un problema que enfrenta desde hace varios años.

Asimismo, indicó que otro de los factores que han incidido en dicha baja es la falta de presupuesto que tiene el organismo para efectuar estas tareas, un problema que ha enfrentado desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

“Desde entonces hubo recortes también para cursos de capacitación, contratación de personal. Urge que el Gobierno federal dÈ un mayor presupuesto para atender este tema, al menos los recursos que se tenían hace dos sexenios”, destacó.

Cabe recordar que para el 2026 la SecretarÌa de Hacienda y Crédito Público le asignó a la AFAC un presupuesto de más de 657 millones de pesos, es decir un aumento de 3.4 por ciento respecto a los 634 millones que se le otorgaron este año.

Especialistas han señalado que para que la AFAC pueda realizar sus funciones de manera óptima requiere de un presupuesto de al menos 2 mil 500 millones de pesos anuales.

Gómez indicó que es importante que estos aspectos se atiendan para evitar caer en un incremento de accidentes e incidentes aéreos, y eso lleve a una nueva degradación en seguridad aérea.

“No hay que olvidar que aspectos como estos fueron motivos para que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) degradara a la autoridad aeronáutica a Categoría 2 en seguridad aérea en mayo del 2021”, acotó.

Recordó que la FAA identificó 28 deficiencias críticas, entre ellas, la falta de personal y de capacitación para el personal técnico, y al ser una constante que todavía no se atendido y resuelto puede volver a ser un aspecto que lleve a la autoridad aeronáutica a una nueva degradación en seguridad aérea.

La autoridad aeronáutica mexicana ya ha sido dos veces puesta en Categoría 2 por parte de la agencia estadounidense.