Cubren con camiones ruta del Tren Interoceánico tras accidente

Luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico en las inmediaciones de Nizanda, Oaxaca, el Gobierno puso a disposición camiones para trasladar en la ruta a los pasajeros que ya habían comprado su boleto.

Los vehículos cubrirán el mismo recorrido de la línea Z, que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz.

Sin que las redes sociales de la plataforma hayan informado sobre el servicio, que se presume provisional, los autobuses han estado saliendo de las inmediaciones del Tren Interoceánico en Salina Cruz.

En videos se aprecia que los camiones, rotulados con el logotipo del Tren Interoceánico, circulan por las calles de Oaxaca con varios pasajeros a bordo.

El domingo pasado, el tren se descarriló entre los poblados oaxaqueños de Chivela y Nizanda, accidente que cobró la vida de 13 personas.

HospitalizadosDiez personas que sufrieron lesiones durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico continúan internadas en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó Zoé Robledo, titular del organismo.

A través de una publicación en redes sociales, el funcionario dio a conocer que tres de los heridos fueron trasladados a clínicas de alta especialidad para continuar su tratamiento.

El martes por la mañana, el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Arturo Medina, informó que en total había 36 personas hospitalizadas tras el accidente.

Más tarde, seis personas fueron dadas de alta en el IMSS.En cuanto al ISSSTE, su titular, Martí Batres, informó que de siete pacientes que ingresaron tras el incidente, tres fueron enviados a unidades de mayor nivel de atención, dos de ellos en Oaxaca y uno más en Ciudad de México.

Otros cuatro pacientes seguían internados en la Clínica Hospital de Tehuantepec.