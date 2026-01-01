Alcanza a Tamaulipas gusano barrenador

Autoridades de México y EU confirmaron la detección del primer caso del gusano barrenador del ganado en Tamaulipas, a aproximadamente 197 millas (317 kilómetros) de la frontera entre ambos países, siendo el caso activo más al norte registrado hasta ahora.

Además, se trata del primer caso confirmado en un estado exportador de bovinos en pie, pues aunque la llegada de la plaga a Nuevo León causó alarma por ser una entidad fronteriza, ésta no tiene permiso vigente para exportar a EU, desde que lo perdió en el 2023, pero Tamaulipas sí.

El caso en Tamaulipas sería más grave porque fue detectado en una zona de pastoreo y sin ganado en tránsito, por lo que podría presumirse que fue una transmisión local, es decir, no por movilización, como sucedió en Nuevo León, lo que frenaría aún más las posibilidades de que EU reanude la importación de reses mexicanas, advirtió Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Departamento de Agricultura de EU (USDA, por sus siglas en inglés) actualizaron por separado sus sitios especializados donde se reportan los casos.

De acuerdo con lo detallado por el USDA, la infección en Tamaulipas afectó a un ternero con seis días de nacido, mediante una lesión umbilical.

En noviembre pasado, México y EU anunciaron en conjunto la apertura de una planta dispersora de moscas estériles del gusano barrenador en Tamaulipas, que sería usada para atender el caso.

De los casos inactivos, el que se ha registrado más al norte sigue siendo el detectado en septiembre en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

Según datos del Senasica, México acumula 13 mil 35 casos del gusano barrenador a partir de la llegada de la plaga al País, en noviembre del 2024.

El bloqueo a las reses de México por parte de EU ha disparado los precios de la carne por escasez y a la vez desplomado las operaciones de las empacadoras cárnicas en ese país.

Por ello, Texas, el principal estado afectado, pidió a finales de octubre pasado reanudar las importaciones hacia la nueva temporada de engorda, de noviembre a febrero, pero el USDA ha mantenido la medida.

Luego de detectarse en noviembre el tercer caso de la larva en Nuevo León, el Senasica prohibió a la Entidad recibir bovinos del sureste del País, medida que engordadores consideraron excesiva.