Alcanza a Tamaulipas gusano barrenador

México
/ 1 enero 2026
    Alcanza a Tamaulipas gusano barrenador
    Según datos del Senasica, México acumula 13 mil 35 casos del gusano barrenador a partir de la llegada de la plaga al País. FOTO: REFORMA

Se trata del primer caso confirmado en un estado exportador de bovinos en pie

Autoridades de México y EU confirmaron la detección del primer caso del gusano barrenador del ganado en Tamaulipas, a aproximadamente 197 millas (317 kilómetros) de la frontera entre ambos países, siendo el caso activo más al norte registrado hasta ahora.

Además, se trata del primer caso confirmado en un estado exportador de bovinos en pie, pues aunque la llegada de la plaga a Nuevo León causó alarma por ser una entidad fronteriza, ésta no tiene permiso vigente para exportar a EU, desde que lo perdió en el 2023, pero Tamaulipas sí.

TE PUEDE INTERESAR: Prepárese... Se aproxima nuevo Frente Frío a México; nevadas, lluvias fuertes y ambiente muy frío en estos estados

El caso en Tamaulipas sería más grave porque fue detectado en una zona de pastoreo y sin ganado en tránsito, por lo que podría presumirse que fue una transmisión local, es decir, no por movilización, como sucedió en Nuevo León, lo que frenaría aún más las posibilidades de que EU reanude la importación de reses mexicanas, advirtió Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Departamento de Agricultura de EU (USDA, por sus siglas en inglés) actualizaron por separado sus sitios especializados donde se reportan los casos.

De acuerdo con lo detallado por el USDA, la infección en Tamaulipas afectó a un ternero con seis días de nacido, mediante una lesión umbilical.

En noviembre pasado, México y EU anunciaron en conjunto la apertura de una planta dispersora de moscas estériles del gusano barrenador en Tamaulipas, que sería usada para atender el caso.

De los casos inactivos, el que se ha registrado más al norte sigue siendo el detectado en septiembre en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

Según datos del Senasica, México acumula 13 mil 35 casos del gusano barrenador a partir de la llegada de la plaga al País, en noviembre del 2024.

El bloqueo a las reses de México por parte de EU ha disparado los precios de la carne por escasez y a la vez desplomado las operaciones de las empacadoras cárnicas en ese país.

Por ello, Texas, el principal estado afectado, pidió a finales de octubre pasado reanudar las importaciones hacia la nueva temporada de engorda, de noviembre a febrero, pero el USDA ha mantenido la medida.

Luego de detectarse en noviembre el tercer caso de la larva en Nuevo León, el Senasica prohibió a la Entidad recibir bovinos del sureste del País, medida que engordadores consideraron excesiva.

Temas


ganadería
Plagas

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En caso de que los ayuntamientos no solventen las irregularidades, la ASE podría promover denuncias en su contra.

Coahuila: Lideran Torreón y Múzquiz en anomalías de la cuenta pública de 2024

Con 227, el Cefereso 18 es el ente federal con más denuncias contra sus funcionarios en Coahuila durante 2025.

Coahuila: Crecen 46% quejas contra autoridades federales por violaciones a derechos humanos
Elementos de la Policía Civil Coahuila realizan recorridos preventivos en colonias de mayor incidencia delictiva en Monclova.

Policía Civil Coahuila despliega Operativo de Fin de Año en colonias conflictivas de Monclova (vido)
Zootopia 2 superó los 1,460 millones de dólares en taquilla mundial y se convirtió en la película animada más exitosa en la historia de Disney.

¡Histórico! Zootopia 2 se convierte en la película animada más taquillera de Disney
Kylian Mbappé no podrá disputar la Supercopa de España con el Real Madrid tras confirmarse su lesión en la rodilla izquierda.

Real Madrid pierde a Mbappé: no jugará la Supercopa de España por lesión
Autoridades de Protección Civil mantienen operativos en mercados sobre ruedas y acciones coordinadas con la Policía Cibernética para detectar la comercialización ilegal de pirotecnia en línea.

Venta de pirotecnia persiste en Saltillo a través de redes sociales
Ante el descenso de temperaturas por el frente frío 25, Aguas de Saltillo exhortó a la población a proteger medidores y tuberías para evitar rupturas y fugas derivadas del congelamiento.

Aguas de Saltillo pide no usar cartón para proteger tuberías ante temperaturas de 0 grados
Con el servicio de fin de semana, el IMSS Coahuila ha logrado atender a más de 173 mil pacientes que requieren seguimiento médico constante, como embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

IMSS Coahuila eleva 15% su productividad en consultas con programa de Tiempo Completo