Investigan la ‘caja negra’ del tren Interoceánico descarrilado en Oaxaca

El 31 de diciembre se informaron los avances de la investigación sobre el incidente del tren Interoceánico, en el recorrido de Salina Cruz a Coatzacoalcos, en las proximidades de la localidad de Nizanda, Oaxaca.

El reporte de la investigación se ha concentrado en obtener la ‘caja negra’ de la maquinaria; peritos de la Fiscalía General de la Justicia (FGJ) y agentes ministeriales de Oaxaca analizan los datos del dispositivo.

Con los datos obtenidos, las autoridades podrán reconstruir, con mayor precisión, los eventos que resultaron en el descarrilamiento del tren; de tal manera, corresponder la responsabilidad a los culpables.

Por igual, las cabinas descarriladas fueron extraídas y se ha proseguido con las inspecciones del resto de los vagones. Se mantienen diligencias que incluyen identificación vehicular, revisión de los derechos de vías y análisis de videograbaciones.

Por su parte, se informó que la FGR, en conjunto con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), han entregado los cuerpos de los fallecidos a sus respectivas familias.