Investigan la ‘caja negra’ del tren Interoceánico descarrilado en Oaxaca
El incidente causó el fallecimiento de 13 personas y lesiones en 250 pasajeros
El 31 de diciembre se informaron los avances de la investigación sobre el incidente del tren Interoceánico, en el recorrido de Salina Cruz a Coatzacoalcos, en las proximidades de la localidad de Nizanda, Oaxaca.
El reporte de la investigación se ha concentrado en obtener la ‘caja negra’ de la maquinaria; peritos de la Fiscalía General de la Justicia (FGJ) y agentes ministeriales de Oaxaca analizan los datos del dispositivo.
Con los datos obtenidos, las autoridades podrán reconstruir, con mayor precisión, los eventos que resultaron en el descarrilamiento del tren; de tal manera, corresponder la responsabilidad a los culpables.
Por igual, las cabinas descarriladas fueron extraídas y se ha proseguido con las inspecciones del resto de los vagones. Se mantienen diligencias que incluyen identificación vehicular, revisión de los derechos de vías y análisis de videograbaciones.
Por su parte, se informó que la FGR, en conjunto con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), han entregado los cuerpos de los fallecidos a sus respectivas familias.