Cuestan más Pemex y CFE al Gobierno de Sheinbaum por concepto de juicios

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son las empresas que más le cuestan al Estado por concepto de querellas legales.

De acuerdo con la Cuenta Pública 2024, al 31 de diciembre de ese año ambas empresas enfrentaban más de 59 mil juicios legales, de los cuales se desconoce cuántos se solventaron en 2025 y cuántos asuntos nuevos se integraron.

Los abogados estimaron que el total de querellas podría generar pérdidas al erario por un más de 100 mil millones de pesos.

El documento establece que Pemex enfrenta más de 55 mil juicios legales, con estimaciones que podría generarle pérdidas por más de 83 mil millones de pesos.

Lo anterior se suma a los problemas financieros que ya enfrenta la paraestatal, la cual sufrió un recorte de 29% en la inversión física del gobierno, que es equivalente a 193 mil millones de pesos entre enero y octubre pasados.

Hasta el 31 de diciembre de 2024 Pemex enfrentaba un total de 55 mil 196 juicios legales, de los cuales 44 mil 520 son de tipo laboral, que, según estimaciones de los propios abogados de Pemex, podrían generar un desfalco por 26 mil 752 millones 127 mil 788 pesos.

“La probabilidad de ocurrencia es de nivel medio y el plazo de resolución estimado es indefinido. Impacto financiero: que se pierda el juicio y como consecuencia exista una salida de recursos por parte de Petróleos Mexicanos. Medidas de mitigación: defensa de los juicios en base a la exacta aplicación de la normatividad procesal para dar certeza jurídica que favorezca a los intereses de Petróleos Mexicanos”, señala el informe.

Asimismo, Pemex también enfrenta 552 juicios administrativos por los que se estiman pérdidas de 22 mil 553 millones 502 mil 915 pesos; 482 agrarios, con pérdidas estimadas en mil 346 millones 813 mil 134 pesos, y 583 juicios ambientales, que podrían costarle 12 millones 187 mil 81 pesos.

Sumado a ello, Pemex enfrenta nueve juicios de arbitraje internacional por presuntos incumplimientos contractuales. El monto estimado de pérdidas económicas en caso de perder dichos pleitos legales se estima en 8 mil 1 millones 940 mil 933 pesos.

De igual forma, existen 667 juicios en materia civil cuyos gastos legales se estiman en 2 mil 701 millones 963 mil 869 pesos; 25 juicios en material fiscal que podrían generar pérdidas por 17 mil 297 millones 362 mil 24 pesos, y 536 juicios de amparo por un monto de 183 millones 661 mil 550 pesos.

De tipo mercantil, Pemex enfrenta 7 mil 633 juicios, con pérdidas estimadas en 4 mil 333 millones 166 mil 138 pesos.

Finalmente, se tiene cuenta de 7 mil 633 juicios de tipo penal, de los cuales no se tiene un monto estimado de pérdida.

En total, Pemex enfrenta 55 mil 196 juicios por un total de 83 mil 182 millones 725 mil 432 pesos.

El pasado lunes, EL UNIVERSAL dio a conocer que se trata de la caída más profunda al comenzar un sexenio desde que hay información comparable en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a partir de la gestión del expresidente Ernesto Zedillo.

En lo que respecta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las cifras oficiales contabilizan un total de 3 mil 824 juicios legales, por los cuales la empresa productiva del Estado contempla un gasto de 17 mil 941 millones de pesos.

En el informe de la Cuenta Pública 2024, la CFE reconoce que “con base al juicio de los abogados y a la política de la empresa se determinó que la provisión por pasivos contingentes es de $17,941,444,519.00, la cual refleja los litigios que se catalogan como probables salidas de recursos, los cuales tienen diferentes plazos. Los abogados internos y externos dan seguimiento para tener un acuerdo a favor de los intereses de la empresa”.

Del total de juicios, 185 son de carácter administrativo, por los cuales se contempla un gasto por 657 millones 875 mil 458 pesos; 69 son de carácter civil, por los que se estiman pérdidas por mil 985 millones 66 mil 897 pesos; 273 mercantiles, que representan un gasto estimado en 71 millones 169 mil 598 pesos; 41 agrarios, por 2 mil 879 millones 601 mil 800 pesos, y dos juicios ambientales, que le podrían costar 737 mil 380 pesos.

Los procesos que contemplan que serán los más caros son seis juicios en materia de arbitraje internacional, estimados en 8 mil 269 millones 673 mil 936 pesos.