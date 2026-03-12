Cuestiona CSP a morenistas que rechazaron reforma electoral: ‘Se hacen las cosas por convicción’

/ 12 marzo 2026
    Cuestiona CSP a morenistas que rechazaron reforma electoral: ‘Se hacen las cosas por convicción’
    Sheinbaum dijo que lo que buscaba con reforma electoral es que ‘pluris’ sen definidos por el pueblo y no por cúpulas partidistas. CUARTOSCURO

La Presidenta aseguró, ante rechazo a reforma electoral, que los diputados son libres, pero tienen que recordar que deben su cargo al pueblo

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los diputados morenistas que votaron en contra de la reforma electoral no tienen convicción y cuestionó si realmente representan al pueblo.

“Los diputados son libres, aquí nadie pide que lo que dice la Presidenta se repita. Se hacen las cosas por convicción, quien no votó, pues no tiene esa convicción. Y ya pues, en todo caso, Morena tomará sus decisiones hacia adelante, ¿verdad? Pero no se nos puede olvidar que nosotros no llegamos aquí impuestos por nadie, sino por el pueblo”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que morenistas que no votaron a favor de la reforma electoral son aquellos que se dejan llevar por lo que sale en Reforma o en otros medios que han dicho que la Presidenta quiere imponer un partido de Estado.

“Pues entonces ya qué representas: ¿el poder por el poder? Entonces, los diputados de Morena que no votaron, pues no tienen esas convicciones, ¿verdad? Tienen otras o se dejan llevar por lo que sale en el Reforma o en Latinus o no sé. O sea, imagínense que decían que queríamos imponer el partido de Estado. Pero, ¿de dónde?, ¿en dónde salió eso?”, cuestionó.

La titular del Ejecutivo federal dijo que lo único que ella buscaba con la reforma electoral era que los plurinominales fueran decididos por el pueblo y no por las cúpulas de los partidos.

“Lo único que decíamos era que los plurinominales ya no los decidan las cúpulas de los partidos políticos, sino que se pongan a votación de la gente en la proporción del voto que hayan tenido los partidos políticos.

“Aquí mismo dije: hay que reconocer la diversidad política de México, así lo dije y lo sigo diciendo. Ah, pero no hay que traicionar al pueblo”, añadió.

