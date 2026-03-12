Propone Sheinbaum revocación de mandato desde tercer año de sexenio

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió que el ejercicio de revocación de mandato sea en el tercer o cuarto año, como parte del Plan B de la reforma electoral que propondrá al Congreso, en el que hasta ahora se mantiene hasta el cuarto año.

“No se aprobó lo de ayer porque no le preguntamos a la gente. Entonces que se permiten la consulta popular, algunos temas electorales. Y en su momento que se le pregunté a la gente, que la gente decida. Eso es la democracia. La otra, que la revocación de mandato pueda ser en el tercero o en el cuarto año, en este momento, es solo en el cuarto año”, dijo.

“La propuesta es que se pueda hacer, que se abra, que se pueda hacer en el tercero o en el cuarto año. La revocación de mandato tiene que ver con que la gente solicite la revocación de mandato, entonces que se permita a cualquier Presidente, que si así lo desea, o la gente lo desea, pueda hacer en el 27 o en el 28, pueda ser en el siguiente sexenio en el 33, o en el 34”, agregó.

La Presidenta adelantó que se enviará el lunes, y mencionó que espera que esta vez sí apruebe su iniciativa de propuesta.

“La vamos a enviar el lunes tan terminando la redacción. Y pues ya vamos a ver a qué Cámara la enviamos, y yo espero que pase, y si no pasa, tampoco pasa nada. Pero nosotros tenemos un mandato, y una convicción, y un principio. A nosotros no se nos olvida de dónde vinimos”, señaló.

Dirigentes y legisladores de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo revisaron anoche durante más de cinco horas en Palacio Nacional el contenido de un eventual Plan B en materia electoral, luego de que la Cámara de Diputados desechó la reforma constitucional impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La reunión comenzó alrededor de las 19:00 horas del miércoles y se prolongó hasta pasada la medianoche, tras el revés legislativo sufrido por la iniciativa presidencial al no alcanzar la mayoría calificada en San Lázaro.

Al término del encuentro, los participantes reconocieron que no hubo avances ni acuerdos concretos sobre una nueva propuesta electoral.