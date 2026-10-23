Serie Mundial 2026: las ocho claves que decidirán al campeón entre Rays y Cerveceros

La Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas (MLB) tendrá un campeón inédito. Los Brewers de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay comenzarán hoy, viernes 23 de octubre, una batalla por el título que podría demostrar que las grandes nóminas no son suficientes para conquistar el beisbol. Los Cerveceros, con 103 victorias en temporada regular, y los Rays, con 98, eliminaron a poderosos adversarios para llegar al Clásico de Otoño. Milwaukee barrió a los Dodgers de Los Ángeles, mientras Tampa Bay dejó fuera a los Yankees de Nueva York y posteriormente a los Guardians de Cleveland. La diferencia económica también llama la atención: los Dodgers manejaron una nómina cercana a 339 millones de dólares, contra 146 millones de Milwaukee y apenas 96 millones de Tampa Bay. Es decir, los dos finalistas juntos gastaron menos que los angelinos.

Pero más allá del dinero, existen ocho factores que podrían determinar al nuevo monarca. 1. El poder de los lanzadores Jacob Misiorowski encabeza la rotación de Milwaukee con una recta que supera las 100 millas por hora y que llegó a alcanzar las 105.5 durante la campaña. Su efectividad de 1.80 lo convirtió en uno de los brazos más dominantes. Tampa Bay responderá en el Juego 1 con Nick Martínez, quien registró marca de 15-6 y efectividad de 3.10. Drew Rasmussen, otra de sus principales figuras, está programado para el segundo compromiso. La capacidad de controlar los primeros episodios será determinante. 2. Los relevistas tendrán la última palabra Las últimas entradas podrían convertirse en una auténtica batalla estratégica. Milwaukee cuenta con Aaron Ashby, quien llegó al Clásico de Otoño sin permitir carreras en sus primeros 12.1 innings de postemporada, además del cerrador Trevor Megill. Tampa Bay deposita su confianza en Bryan Baker, quien acumuló cinco salvamentos y siete entradas sin admitir anotaciones durante estos playoffs. Si los encuentros llegan empatados a la recta final, los relevistas podrían inclinar la balanza. 3. Freddy Peralta buscará revancha ante Milwaukee Una de las historias más atractivas tendrá como protagonista al dominicano Freddy Peralta, antiguo lanzador de los Cerveceros y ahora integrante de los Rays. Después de comenzar 2026 con los Mets de Nueva York, donde registró efectividad de 4.99, el derecho fue cambiado a Tampa Bay y recuperó su nivel, reduciendo ese promedio a 3.25 en sus últimas 10 aperturas de temporada regular. Además, fue elegido Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Ahora buscará conquistar el campeonato precisamente contra la organización que impulsó su carrera.

4. La paciencia contra los lanzamientos engañosos Los Rays han construido buena parte de su éxito desde el montículo, utilizando constantemente cambios de velocidad para provocar swings fuera de la zona de strike. Sin embargo, Milwaukee posee una herramienta para neutralizarlos: fue el equipo que menos persiguió lanzamientos fuera de la zona durante la campaña, con un porcentaje de 26.9. Esta combinación representa un enfrentamiento de estilos. Si los Cerveceros consiguen trabajar las cuentas y obligar a los abridores rivales a lanzar más, podrán atacar temprano al bullpen de Tampa Bay. 5. Las bases robadas pueden cambiarlo todo Ambos equipos destacan por su velocidad. Los Rays terminaron la temporada con 164 bases robadas, mientras Milwaukee registró 162, colocándose entre los cinco mejores de MLB. Durante la postemporada, Tampa Bay suma 11 robos en igual número de intentos, una efectividad perfecta que podría convertirse en una amenaza constante. Del otro lado, el receptor William Contreras retiró al 34% de los corredores que intentaron robarle durante el calendario regular. En una Serie Mundial donde se esperan marcadores cerrados, avanzar una base sin necesidad de conectar un hit podría definir una victoria. 6. La defensiva será una auténtica muralla La capacidad para transformar batazos en outs representa otra fortaleza de ambos contendientes. Milwaukee tiene en Brice Turang a uno de sus peloteros defensivos más confiables, mientras Tampa Bay cuenta con Taylor Walls y una destacada cobertura de los jardines. De hecho, los Rays registraron la mayor efectividad de la era Statcast para convertir conexiones fuertes dentro del terreno en outs.

Un error de fildeo, una doble matanza o una atrapada espectacular podrían modificar el rumbo de cualquiera de los encuentros. 7. Jonathan Aranda y la presencia mexicana México también tendrá protagonismo en la Serie Mundial 2026 gracias al tijuanense Jonathan Aranda, primera base de Tampa Bay, quien buscará conquistar su primer campeonato de Grandes Ligas. El bajacaliforniano terminó la temporada regular con 22 cuadrangulares y 92 carreras producidas, consolidándose como una pieza importante de la ofensiva de los Rays. En Milwaukee aparecen Joey Ortiz y JoJo Romero, peloteros estadounidenses de ascendencia mexicana que también han vestido los colores de la Selección Mexicana. De esta manera, cualquiera que sea el campeón, habrá al menos un beisbolista con raíces mexicanas entre los integrantes del equipo ganador. 8. Las pequeñas decisiones decidirán al campeón Aunque los cuadrangulares suelen llevarse los reflectores, ambos equipos demostraron que también pueden ganar mediante sencillos, bases por bolas, toques de sacrificio y agresividad en los senderos.

Los managers Pat Murphy, de Milwaukee, y Kevin Cash, de Tampa Bay, tendrán que administrar cuidadosamente sus lanzadores, ordenar movimientos defensivos y decidir cuándo arriesgar corredores. Una sustitución oportuna podría tener el mismo impacto que un jonrón con hombres en base. Un campeonato que desafía los millones El enfrentamiento también adquiere relevancia porque el convenio laboral entre propietarios y jugadores de MLB vencerá el próximo 1 de diciembre, en medio de discusiones relacionadas con las diferencias económicas entre franquicias.

Milwaukee tendrá la ventaja de comenzar en casa, en el American Family Field, mientras Tampa Bay intentará aprovechar su profundidad en el pitcheo y su capacidad para fabricar carreras. El primer partido arrancará a las 6:00 de la tarde, tiempo del centro de México, y abrirá una serie al mejor de siete encuentros. Por primera vez desde 1980, dos organizaciones que nunca han conquistado la Serie Mundial disputarán directamente el campeonato.