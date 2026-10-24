Trump afirma que EU tiene ventaja en negociaciones comerciales con México
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Trump fue cuestionado sobre un potencial acuerdo con México, que incluiría reducir los aranceles punitivos de EU a los autos, el acero y el aluminio
El presidente Donald Trump aseguró ayer que su Administración tiene ventaja para lograr un acuerdo positivo en las actuales conversaciones comerciales que sostiene con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de insistir en que dicho acuerdo está «muy cerca».
A su salida de la Casa Blanca rumbo a Florida, donde participó en un mitin electoral, Trump fue cuestionado sobre un potencial acuerdo con México, que incluiría reducir los aranceles punitivos de EU a los autos, el acero y el aluminio.
«Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con México. Será un muy buen acuerdo, yo espero, para ellos. Pero tiene que ser un acuerdo muy bueno para nosotros, pues, de lo contrario, no lo cerraremos», dijo Trump en respuesta a una pregunta directa de los reporteros, previo a abordar el helicóptero presidencial Marine One.
«Lo mismo ocurre con Canadá. Canadá está trabajando muy duro para lograr un acuerdo con nosotros. Y, aunque me disguste decirlo, tenemos todas las cartas a nuestro favor en ambos casos».