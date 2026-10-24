Trump afirma que EU tiene ventaja en negociaciones comerciales con México

El presidente Donald Trump aseguró ayer que su Administración tiene ventaja para lograr un acuerdo positivo en las actuales conversaciones comerciales que sostiene con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, además de insistir en que dicho acuerdo está «muy cerca».

A su salida de la Casa Blanca rumbo a Florida, donde participó en un mitin electoral, Trump fue cuestionado sobre un potencial acuerdo con México, que incluiría reducir los aranceles punitivos de EU a los autos, el acero y el aluminio.