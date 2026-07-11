¡Cuidado con los fraudes! Le dan 29 años de cárcel por estafa en la venta de casas a bajo costo, en Nuevo León

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    ¡Cuidado con los fraudes! Le dan 29 años de cárcel por estafa en la venta de casas a bajo costo, en Nuevo León
    29 años de cárcel por estafa Vanguardia

El presunto oferta casas que presuntamente había adquirido de mare masiva al Infonavit

Un hombre fue sentenciado a 29 años de prisión por el delito de fraude en la presunta venta de unas viviendas en diversos municipios del área metropolitana de Monterrey, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Los hechos se registraron entre el 2015 y 2017 y el monto del fraude asciende a un millón 303 mil pesos en perjuicio de seis personas.

El defraudador fue identificado como Jorge “N”, de 63 años, quien quedó internado en un centro de reinserción social estatal.

El juez de control también determinó el pago de 250 UMAs por el delito cometido y el pago por reparación de daño.

La Fiscalía estatal estableció que, por medios de actos de simulación, el acusado engañó a las víctimas con la venta de casas por montos inferiores al valor real de los inmuebles.

Las casas habitación están ubicadas en diversas colonias de Monterrey y Guadalupe.

El hombre les hizo creer que el precio era reducido por tratarse de casas de Infonavit que había adquirido de forma masiva por el acusado y que además presentaban un deterioro. Ante lo anterior, el sujeto les cobraba enganche por la compraventa, siendo que en realidad dicho pago era de corretaje con el compromiso de hacerles la entrega inmediata, lo cual nunca ocurrió.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-hombre-que-atropello-a-dos-adolescentes-y-las-abandono-en-monterrey-una-perdio-la-vida-CC22020741

El resto del pago debían darlo al momento de firmar las escrituras, pero como nunca se concretó el negocio, los afectados procedieron a interponer las denuncias correspondientes.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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