Detienen a hombre que atropelló a dos adolescentes y las abandono, en Monterrey; una perdió la vida

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    Detienen a hombre que atropelló a dos adolescentes y las abandono, en Monterrey; una perdió la vida
    Autoridades de Nuevo León lograron la detención de un hombre señalado por su presunta participación en el atropello de dos adolescentes, una de las cuales murió. FISCALÍA DE NUEVO LEÓN
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    Autoridades de Nuevo León lograron la detención de un hombre señalado por su presunta participación en el atropello de dos adolescentes, una de las cuales murió. FISCALÍA DE NUEVO LEÓN

El hombre fue detenido en un operativo ejecutado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones

MONTERREY, NL.- Autoridades de Nuevo León lograron la detención de un hombre señalado por su presunta participación en el atropello de dos adolescentes, una de las cuales murió.

El presunto fue identificado como Ramiro ‘N’, de 63 años quien está acusado de los delitos de homicidio culposo y abandono de persona.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fuerza-civil-detiene-a-jovenes-de-17-anos-por-rina-en-fan-fest-monterrey-ML21917281

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejecutó la orden de aprehensión en calles de la colonia Virginia Tafisch en el ayuntamiento de Santa Catarina.

El hombre quedó internado en un Centro de Reinserción Social a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del estado de Nuevo León.

$!Autoridades de Nuevo León lograron la detención de un hombre señalado por su presunta participación en el atropello de dos adolescentes, una de las cuales murió.
Autoridades de Nuevo León lograron la detención de un hombre señalado por su presunta participación en el atropello de dos adolescentes, una de las cuales murió. FISCALÍA DE NUEVO LEÓN

Los sucesos el 4 de julio sobre la avenida Rangel Frías y avenida Leones en el ayuntamiento de Monterrey donde al ir conduciendo una unidad atropelló a las dos adolescentes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/conductor-del-atropello-en-los-cabos-baja-california-sur-fallece-tras-linchamiento-JN21799440

El hombre tras el incidente dejó abandonadas a las jóvenes y huyó del lugar quienes presentaban serias lesiones.

Ya en el hospital una de ellas perdió la vida, identificada como Mariel ‘N’, de 16 años de edad.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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