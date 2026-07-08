Detienen a hombre que atropelló a dos adolescentes y las abandono, en Monterrey; una perdió la vida

MONTERREY, NL.- Autoridades de Nuevo León lograron la detención de un hombre señalado por su presunta participación en el atropello de dos adolescentes, una de las cuales murió. El presunto fue identificado como Ramiro ‘N’, de 63 años quien está acusado de los delitos de homicidio culposo y abandono de persona.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ejecutó la orden de aprehensión en calles de la colonia Virginia Tafisch en el ayuntamiento de Santa Catarina. El hombre quedó internado en un Centro de Reinserción Social a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del estado de Nuevo León.

Los sucesos el 4 de julio sobre la avenida Rangel Frías y avenida Leones en el ayuntamiento de Monterrey donde al ir conduciendo una unidad atropelló a las dos adolescentes.

El hombre tras el incidente dejó abandonadas a las jóvenes y huyó del lugar quienes presentaban serias lesiones. Ya en el hospital una de ellas perdió la vida, identificada como Mariel ‘N’, de 16 años de edad.

Publicidad