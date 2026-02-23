‘Cumplieron su misión’: el general Ricardo Trevilla se quiebra al reconocer a militares fallecidos durante captura de ‘el Mencho’

México
/ 23 febrero 2026
    'Cumplieron su misión': el general Ricardo Trevilla se quiebra al reconocer a militares fallecidos durante captura de 'el Mencho'

El secretario de la Defensa no pudo evitar llorar mientras daba el pésame a los familiares de los militares que perdieron la vida durante el operativo de captura de ‘El Mencho’

Durante su participación en la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario el general Ricardo Trevilla habló acerca de los elementos de la SEDENA que perdieron la vida en combate en Jalisco.

Trevilla declaró lo siguiente: “Aprovecho primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida”, ahí tuvo que guardar silencio por unos segundos para contenerse, sin embargo no pudo evitar que la voz se le quebrara.

Sin embargo, con la voz entrecortada, el secretario continuó con el discurso y dijo “y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa, se puede ver desde muchas ópticas pero es definitivo que cumplieron con su misión”.

Agregó “¿qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado Mexicano, de eso no hay duda” para luego retirarse y ceder el lugar a Omar García Harfuch.

DETALLES DEL OPERATIVO PARA LOCALIZAR A ‘EL MENCHO’

En esta misma línea, el General Trevilla detalló que hubo apoyo de instituciones de Estados Unidos referente a la información para poder localizar a ‘El Mencho’. Desde el 20 de febrero se supo la localización del capo y se planeó la operación.

Todo comenzó con un trabajo de inteligencia militar que logró seguirle la pista a un colaborador cercano de una de las parejas sentimentales de Nemesio Oseguera. El pasado 20 de febrero detectaron que esta mujer llegó a unas cabañas en Tapalpa, Jalisco, donde se reunión con el capo. El 21 de febrero, tras la salida de la mujer, el Ejército confirmó que ‘El Mencho’ permanecía en el lugar.

La operación fue diseñada por quienes la ejecutarían: Fuerzas Especiales del Ejército y la FERI de la Guardia Nacional. Para garantizar el éxito y evitar filtraciones (que en el pasado causaron ‘narcobloqueos’ preventivos), se armaron tres frentes:

Componente Terrestre: Fuerzas especiales para el cerco inmediato.

Componente Aeromóvil: Seis helicópteros que esperaron en estados vecinos y entraron a Jalisco solo en el momento del ataque.

Apoyo Aéreo: Aviones “Tejanos” de la Fuerza Aérea Mexicana para vigilancia y cobertura.

