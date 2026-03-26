Cuñado de AMLO y hermano de Beatriz Gutiérrez creó dos empresas ‘del Bienestar’

Entre los socios de las razones sociales, una registrada en la Ciudad de México y otra en Jalisco, se mencionan dos personas de origen extranjero, de acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio consultados: Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland.

Entre enero y abril de 2021, Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano mayor de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador , registró junto con otros socios un par de empresas dedicadas a los servicios financieros y a las transferencias de dinero llamadas Envíos del Bienestar, S.A. de C.V., y Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.

Los nombres de los accionistas extranjeros coinciden con los de unos acusados por lavado de dinero en Estados Unidos: Carlos A. Grijalva y Brian R. Cleland.

Están a la espera de una sentencia, luego de aceptar su responsabilidad en el blanqueo de más de 46 millones de dólares. La acusación, aparentemente, no está vinculada con las empresas mexicanas.

De acuerdo con la documentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Grijalva y Cleland simulaban la “venta de mascarillas y otros equipos de protección personal contra el COVID-19”.

Fue en agosto de 2023 cuando el gobierno estadounidense acusó a tres ciudadanos californianos: Bruce Jin, Carlos A. Grijalva, ambos de 60 años de edad, y Brian R. Cleland, de 72 años, de ser responsables de una millonaria operación de lavado de dinero de recursos que habían sido extraídos de manera fraudulenta de “fondos estatales de compensación por desempleo y otros fondos públicos”.

En un boletín del Departamento de Justicia se explica que, durante 2021 y principios de 2022, las tres personas junto con otros cómplices no identificados que se presume que viven en China abrieron cuentas de banco con identidades robadas y, desde ahí, empezaron a reclamar ayudas económicas en diferentes estados de la Unión Americana como Pensilvania, Virginia y Florida.

Los años coinciden con las aperturas de las empresas mexicanas.

”Según el fiscal federal interino John C. Gurganus, la acusación formal alega que Cleland, Jin y Grijalva, junto con otros cómplices anónimos, conspiraron para obtener fondos estatales de compensación por desempleo y otros fondos públicos mediante fraudes”, se lee en el boletín.

El dinero lo triangularon a China a través de empresas abiertas en Colorado, Estados Unidos, a nombre de Grijalva y Cleland.

A cambio, se quedaron con cerca de 10% de los recursos que lograron lavar. Entre enero y noviembre de 2025 los tres acusados reconocieron su participación en las operaciones, y actualmente se encuentran a la espera de una sentencia programada para mayo de este año.

Además, en septiembre del año 2021 Cleland y Grijalva constituyeron en California una empresa espejo llamada Pagos del Bienestar Inc., dedicada al envío de dinero y remesas.

En un documento del Registro de Empresas californiano se lee que declararon las mismas direcciones que Cleland y Grijalva usaron para las empresas vinculadas en la investigación del lavado de dinero del Departamento de Justicia; un primer domicilio en Park Granada, en la ciudad de Calabasas, y otro en la calle Keswick, ciudad de Simi Valley, ubicados en el Valle de San Fernando.

Expertos financieros

La empresa Envíos del Bienestar se creó el 29 de enero de 2021 en la Ciudad de México.

Los socios de constitución fueron Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado de López Obrador y hermano de Beatriz; Alejandro Medina Custodio, titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del estado de Tabasco y apoderado para pleitos y cobranzas de la empresa; Héctor de la Paz Cázares, exdirector de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la extinta Procuraduría General de la República, que en 2016 fue el encargado de investigar la presunta relación entre el exgobernador Javier Duarte y una red de empresas fantasma, y Efrén Calderón González, que entre 2004 y 2005 fue secretario General en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, y en 2009 intentó ser candidato a presidente municipal por el Partido Verde sin poder lograrlo.

También están Carlos Alberto Grijalva, el mismo nombre que se menciona en la acusación de Estados Unidos, un contador de nombre Antonio Ayala Ayub y una persona de nombre Iván Israel Hernández Serrano.

La compañía Pagos del Bienestar fue creada el 30 de abril de 2021, en Guadalajara, Jalisco.

En esta empresa repiten como accionistas Rodrigo Gutiérrez Müller, Efrén Calderón González, Alejandro Medina Custodio, Antonio Ayala Ayub, Héctor de la Paz Cázares y Carlos Alberto Grijalva.En la razón social se observan juntos como accionistas los nombres que coinciden con los dos acusados: Brian Ronald Cleland y Carlos Alberto Grijalva.Una accionista más es Valerie Soideth Ochoa Montañez. De ella no se hallaron antecedentes.

Conexión Tapalpa

En 2004, Rodrigo Gutiérrez Müller regresó a México y decidió radicarse en Guadalajara. Vivió por años en Estados Unidos.

Lo contó en marzo de 2020 en una entrevista a un medio tapatío. En esa charla aseguró que, por años, se había dedicado a la hotelería y a la gastronomía, y que en ese momento participaba en la Cámara Nacional del Tequila.

Lo que no se dijo entonces fue que en ese mes de marzo registró la primera de seis empresas en las que aparece como accionista: Quartz Team International México, dedicada a la compraventa de materiales de construcción y decoración.

Creó Quartz con cinco socios más: Antonio Morales Díaz, actual alcalde de Tapalpa, Jalisco, el municipio donde se escondía Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Es la segunda ocasión en que toma la alcaldía, pues antes fue presidente municipal en el periodo 2015-2018.

Además, aparecen como accionistas José Rubén Esqueda Rodríguez, Juan Jorge Huerta Ortiz y un par de extranjeros de nombres José Rico y Tom Tung Cao.

Hasta el último registro, Morales Díaz sigue siendo presidente de la sociedad.Rodrigo Gutiérrez Müller erigió una segunda compañía con Antonio Morales Díaz, llamada Quartz Stone, dedicada a la comercialización de cuarzo.

Ambas las registraron en Guanajuato y en esta última Morales Díaz se ubica como consejero de vigilancia.Entrevistado vía telefónica, Morales Díaz afirmó que las empresas Quartz fueron un negocio de extracción y venta de cuarzo para uso doméstico que nunca despegó porque uno de los terrenos de donde se iba a extraer el material en Guanajuato no resultó apto.

Dijo que tenían otro sitio en Baja California que resultaba más adecuado, pero que el socio capitalista se echó para atrás y se quedaron como compañías “de papel”.

El alcalde aseguró que las firmas arrastran problemas contables por no haberlas dado de baja.A través de diversos medios se buscó a Brian R. Cleland, Carlos A. Grijalva, Rodrigo Gutiérrez Müller, Alejandro Medina Custodio, Héctor de la Paz Cázares y Efrén Calderón González, pero no se logró contactarlos.

*El dato. Rodrigo Gutiérrez Müller vivió por años en Estados Unidos y regresó a México en 2004. Decidió radicar en Guadalajara, Jalisco.

*El edil de Tapalpa dijo que sus empresas no se relacionan con política.

*20% de las acciones de la empresa Pagos del Bienestar, S.A. de C.V. posee Rodrigo Gutiérrez Müller.

*20% de las acciones de la empresa Envíos del Bienestar, S.A. de C.V. posee Rodrigo Gutiérrez Müller.

*12% de las acciones de Quartz Team International México posee Gutiérrez Müller